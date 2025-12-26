Spiritul sărbătorilor, redat prin glasurile copiilor

În prag de iarnă, când sufletul caută repere de lumină, colindul revine ca un adevărat simbol al identității românești, împletind cântecul, rugăciunea, poezia și tradiția. În acest spirit profund, la Școala Elementară „Mladost” din Vârșeț a avut loc, în mod tradițional, Sărbătoarea colindelor și obiceiurilor de iarnă – „E vremea colindelor”, ajunsă anul acesta la ediția a III-a.

Manifestarea a fost organizată de Asociația „Românii Independenți din Serbia”, în parteneriat cu Consulatul General al României la Vârșeț și Școala Elementară „Mladost” din Vârșeț, instituții care, printr-un efort comun, reafirmă rolul educației, culturii și diplomației culturale în păstrarea și transmiterea valorilor românești în spațiul multicultural al Banatului sârbesc.

La reușita evenimentului și-au adus contribuția prof. Natalia Stan, dr. Dorinel Stan, Vesna Egerić, directoarea ȘE „Mladost”, înv. Elena Bou, precum și cadrele didactice Mirela Ghizeșan Kornja, Drăguța Micșa, Eleonora Jeberan, Maribel Șoșgean, Firuța Voin, Alexandra Mircov și Anca Păiș.

Această ediție a reunit cete de colindători și preșcolari din mai multe localități, elevi din Vârșeț, în special cei care urmează cursurile opționale „Limba Română cu Elemente ale Culturii Naționale”, alături de copii de la Grădinița nr. 33 din Timișoara, elevi ai școlilor din Mesici, Sân Ianăș (Barițe) și Sân Mihai.

La spectacol au fost prezenți numeroși invitați de seamă: Anca Corfu, Consul General al Consulatului General al României la Vârșeț, care și în acest an a asigurat pachețele pentru toți participanții; Vesna Egerić, directoarea ȘE „Mladost” din Vârșeț, Daniel Bala, ministru consilier la Consulatul General al României la Vârșeț, dr. Dorinel Stan, președintele Asociației „Românii Independenți din Serbia”, dr. Trăian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, responsabil pentru Cultură și învățământ și vicepreședinte al Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, Stevan Mihailov, vicepreședintele CNMNR și coordonatorul Departamentului de Informare, Părintele Tăpălagă Emanuel, Vicar Eparhial al Voivodinei; Mariana Stratulat, directoarea Casei de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova, Ioan Ciama, președintele de onoare al Asociației „Drumul Iancului” din Timișoara și prof. Mărioara Gean Muncian, directoarea ȘE „3 Octombrie” din Sân Mihai.

Cu acest prilej, Vesna Egerić, directoarea Școlii „Mladost” din Vârșeț, a declarat că mulțumește în mod special profesorilor Natalia și Dorinel Stan pentru efortul depus în organizarea acestei manifestări, care, de ani de zile, aduce frumusețe și solemnitate în școală. „Prezența dumneavoastră reprezintă un semn de respect, sprijin și prietenie, dar și un stimulent pentru a continua promovarea cunoașterii, culturii și a înțelegerii reciproce”.

Dr. Dorinel Stan, președintele Asociației „Românii Independenți din Serbia”, a subliniat că ediția a III-a a sărbătorii „E Vremea Colindelor” a devenit o manifestare tradițională, promovând cultura și obiceiurile strămoșești, în special pentru copiii care frecventează cursurile opționale de Limba română cu elemente de cultură națională. El a mulțumit în mod special doamnei Anca Corfu pentru sprijinul constant oferit.

Anca Corfu, consul general al României la Vârșeț, a afirmat că „ne aflăm în perioada cea mai frumoasă a anului, când colindele vestesc nașterea Domnului nostru Isus Hristos. Colindele ne definesc ca neam și este esențial să le transmitem mai departe. Felicitări organizatorilor, copiilor și părinților pentru aceste momente pline de bucurie, lumină și tradiție. Sărbători binecuvântate și un Crăciun fericit.”

Dr. Trăian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț și vicepreședinte al CNMNR, a spus că este bucuros de continuitatea evenimentului și a felicitat organizatorii și părinții care au încurajat participarea copiilor, contribuind astfel la păstrarea limbii române și a tradițiilor creștine: „Crăciunul rămâne cea mai fericită sărbătoare creștină.”

Ioan Ciama, președintele de onoare al Asociației „Drumul Iancului” din Timișoara, a oferit un dar cultural – Almanahul revistei „Certitudinea”. El a evidențiat valoarea publicației ca fiind una de prestigiu, cu articole patriotice, culturale și istorice, și a oferit trei volume din „Povești nemuritoare” pentru copiii premiați la următorul eveniment.

Programul artistic coordonat și moderat cu multă dăruire de sine de către profesoara Natalia Stan, a fost inaugurat de grupul vocal „Doruleț” al ȘE „Mladost”, format din elevi ai școlilor „Mladost”, „Vuk Karadžić”, „Jovan Sterija Popović” și „Paja Jovanović”. Publicul s-a bucurat de colinde tradiționale precum „Scoală gazdă din pătuț”, „Sus boieri nu mai dormiți”, interpretat solo de Ana Vulcu, și „Colinda vânătorilor”, completate de un colaj de poezii susținut de elevii Elena Măran, Denis Milaković, Tudor Pekurar, Aleksandra Puškaš, Jakov Turjak și Aleksa Cuculj.

Copiii de la Grădinița cu program prelungit nr. 33 din Timișoara, coordonați de cadrele didactice Alexandra Mircov, Otilia Obrad și Cătălin Șopterean, au prezentat un colaj de poezii și colinde tradiționale. De asemenea, elevii Colegiului Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara au prezentat colinda „Colindița” și poezia „A sosit Crăciunul”, recitată de Alexandru Deian Urechescu, sub coordonarea învățătoarei Anca Păiș.

