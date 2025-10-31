Copiii au prezentat momente artistice

Pe data de 27 octombrie, Grădinița „Poleterac” din Alibunar a fost gazda unei serbări organizate cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva. Cei mici au adus un omagiu sărbătorii prin cântece, poezii și scurte fragmente recitate, dedicate vieții și virtuților Cuvioasei Parascheva.

Evenimentul a fost onorat de prezența părintelui paroh al Bisericii Ortodoxe Sârbe, Dragan Vrhovac, care a tăiat tradiționalul colac și le-a explicat micuților semnificația sărbătorii, subliniind importanța credinței și a valorilor spirituale în viața fiecăruia. Prin intermediul acestui moment, copiii au avut ocazia să învețe nu doar despre tradițiile religioase, ci și despre frumusețea gesturilor de respect și recunoștință față de sfinți.

Astfel de manifestări sunt foarte importante pentru educația copiilor, oferindu-le oportunitatea de a se apropia de tradițiile locale și de valorile spirituale într-un mod viu și interactiv. Serbarea a fost apreciată de părinți, cadre didactice și invitați, fiind un prilej de comuniune și de întărire a legăturilor dintre comunitate și biserică.

A.P.

