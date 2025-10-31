Spectacolul muzical „Ecouri românești” al Filarmonicii din Zrenianin înRomânia și Serbia

După marele succese ale concertelor Filarmonicii „Banatul” la Zrenianin și Timișoara în luna septembrie, proiectul „Capitalele Banatului” a continuat – de această dată cu două concerte ale Filarmonicii din Zrenianin în România și Serbia.

Pe 22 octombrie, la Timișoara a avut loc spectacolul muzical ,,Ecouri românești” al Filarmonicii Zrenanin în fața publicului Filarmonicii „Banatul”.

După două zile, pe 24 octombrie, la Centrul Cultural Zrenianin s-a desfășurat concertul dedicat compozitorilor români în cadrul proiectului „Capitală Națională a Culturii – Zrenianin 2025”. Pe scena Centrului Cultural au răsunat melodii românești, unele opusuri și secvențe celebre, altele mai puțin cunoscute publicului – o panoramă stilistică din repertoriul marilor compozitori – George Enescu: Suita nr. 1 pentru orchestră, Op 9, Preludiu la unison și menuet lent; Radu Sinaci: Rapsodia populară românească pentru vioară, violoncel și orchestră; Ioan Ivanovici: Valurile Dunării și în premieră mondială absolută, compoziția ,,Fala României” și Tiberiu Olah: Coloana sonoră a filmului ,,Mihai Viteazu” (selecțiuni). Soliștii serii au fost artiști proeminenți din România – Radu Sinaci (violoncel) și Simina Croitoru (vioară). Orchestra simfonică a fost condusă de renumitul dirijor român, maestrul Radu Popa.

Spectacolul de muzică românească al Filarmonicii din Zrenianin a fost un dar deosebit oferit publicului, care a răsplătit cu ropote de aplauze muzicienii, pe măsura în care sala de spectacole a Centrului Cultural a fost neîncăpătoare.

Aceste concerte închid simbolic ciclul proiectului „Capitalele Banatului”, care reunește două filarmonici și două orașe – Zrenianin și Timișoara – în spiritul prieteniei artistice, al schimbului și al viziunii culturale europene comune.

Proiectul ,,Capitalele Banatului” s-a realizat în cadrul programului oficial ,,Zrenianin – Capitala Culturii Naționale a Serbiei 2025”, fiind cofinanțat din bugetul Republicii Serbia – Ministerul Culturii și municipalitatea Zrenianin.

Dan MATA

