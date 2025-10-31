Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Spectacolul muzical „Ecouri românești” al Filarmonicii din Zrenianin înRomânia și Serbia

După marele succese ale concertelor Filarmonicii „Banatul” la Zrenianin și Timișoara în luna septembrie, proiectul „Capitalele Banatului” a continuat – de această dată cu două concerte ale Filarmonicii din Zrenianin în România și Serbia.
Pe 22 octombrie, la Timișoara a avut loc spectacolul muzical ,,Ecouri românești” al Filarmonicii Zrenanin în fața publicului Filarmonicii „Banatul”.

După două zile, pe 24 octombrie, la Centrul Cultural Zrenianin s-a desfășurat concertul dedicat compozitorilor români în cadrul proiectului „Capitală Națională a Culturii – Zrenianin 2025”. Pe scena Centrului Cultural au răsunat melodii românești, unele opusuri și secvențe celebre, altele mai puțin cunoscute publicului – o panoramă stilistică din repertoriul marilor compozitori – George Enescu: Suita nr. 1 pentru orchestră, Op 9, Preludiu la unison și menuet lent; Radu Sinaci: Rapsodia populară românească pentru vioară, violoncel și orchestră; Ioan Ivanovici: Valurile Dunării și în premieră mondială absolută, compoziția ,,Fala României” și Tiberiu Olah: Coloana sonoră a filmului ,,Mihai Viteazu” (selecțiuni). Soliștii serii au fost artiști proeminenți din România – Radu Sinaci (violoncel) și Simina Croitoru (vioară). Orchestra simfonică a fost condusă de renumitul dirijor român, maestrul Radu Popa.

Spectacolul de muzică românească al Filarmonicii din Zrenianin a fost un dar deosebit oferit publicului, care a răsplătit cu ropote de aplauze muzicienii, pe măsura în care sala de spectacole a Centrului Cultural a fost neîncăpătoare.
Aceste concerte închid simbolic ciclul proiectului „Capitalele Banatului”, care reunește două filarmonici și două orașe – Zrenianin și Timișoara – în spiritul prieteniei artistice, al schimbului și al viziunii culturale europene comune.
Proiectul ,,Capitalele Banatului” s-a realizat în cadrul programului oficial ,,Zrenianin – Capitala Culturii Naționale a Serbiei 2025”, fiind cofinanțat din bugetul Republicii Serbia – Ministerul Culturii și municipalitatea Zrenianin.

Dan MATA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 44 din 1 noiembrie 2025