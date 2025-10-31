Revista ,,Glasul Cerbiciei” – 30 de trepte către eternitatea românității

În anul 2025, revista de atitudine civică, cultură și istorie a românilor din Serbia, ,,Glasul Cerbiciei”, marchează un moment de referință: apariția numărului 30 și celebrarea a 15 ani de existență. Publicația, editată sub egida Asociației „Românii Independenți din Serbia” (RIS), cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, s-a impus treptat în peisajul publicistic românesc din Serbia, devenind un reper al identității, memoriei și continuității culturale.

De-a lungul celor 15 ani, revista a fost o tribună a conștiinței românești, un spațiu de întâlnire între generații, între tradiție și modernitate, între cultura scrisă și pulsul viu al comunității. Primele pagini ale acestui număr jubiliar sunt dedicate Festivalului Copiilor/Primăverii „Dor de primăvară, dor de Eminescu” – ediția a IV-a, organizat în localitatea Straja. Evenimentul, care a adunat sute de copii și tineri, devine o sărbătoare a inocenței, a poeziei și a spiritului eminescian. Articolul ,,Imaginea copilăriei, sub semnul Luceafărului”, semnat de prof. Natalia Stan, coordonatoarea festivalului, redă cu sensibilitate atmosfera plină de entuziasm și emoție a manifestării. La rândul său, tânărul condeier Denis Stratulat aduce două texte expresive: ,,Eminescu prin ochi de copil – Primăvara românească înflorește în Serbia cu dor de Eminescu” și ,,Un elogiu adus poeziei, tradițiilor și folclorului românesc – Gala decernării premiilor”. Impresiile culese de subsemnatul conturează un tablou viu al sărbătorii copilăriei și al rezonanței poetului național în sufletul tinerelor generații.

Un alt moment de intensă încărcătură spirituală este marcat de sărbătoarea Zilei Limbii Române, reflectată în articolul ,,Limba română ne unește – Omagiul Limbii Române și unități spirituale la românii din Serbia”, semnat de prof. Natalia Stan.

În același registru, Denis Stratulat prezintă desfășurarea spectacolului sub genericul „Limba română ne unește” – ediția a IV- a, surprinzând modul în care cuvântul românesc devine punte între suflete, comunități și generații. Evenimentele au trezit interesul și al presei sârbești, care a consemnat semnificația lor culturală și identitară, confirmând rolul Asociației RIS ca promotor al vieții culturale românești din Serbia.

La rubrica ,,Vocile comunității românești din Serbia”, revista publică un interviu de profunzime: „Am transformat o idee într-un destin colectiv”, realizat de Marin Gașpăr cu dr. Dorinel Stan, președintele Asociației RIS și fondator al revistei „Glasul Cerbiciei”. Interviul pune în lumină drumul parcurs de publicație, lupta pentru păstrarea identității și credința că o revistă poate deveni o instituție de spirit și memorie.

Numărul jubiliar aduce și contribuții academice și culturale de prim rang. Călin Iorga semnează studiul ,,Clopotarii din Banat – tradiție, simbolistică și identitate culturală”, o incursiune în lumea ritualurilor sonore și a valorilor comunitare. Pr. Daniel-Grigorescu Filimon prezintă la rubrica ,,Noi cărți, noi orizonturi”, lucrarea ,,Morală creștină ortodoxă în preocupările teologilor români”, apărută la Editura Românii Independenți din Serbia, confirmând vitalitatea editorială a comunității.

Prof. univ. dr. Virginia Popović oferă o amplă analiză sub titlul ,,Europa ca metaforă și realitate în poezia lui Pavel Gătăianțu”, cu subtitlul sugestiv: ,,Între hartă și inimă: Europa poetului”. Acest text plasează literatura română din Voivodina într-un context continental.

Dr. Dorinel STAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 44 din 1 noiembrie 2025