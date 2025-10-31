Daniel Răduț, distins cu Premiul de Excelență

Gala de Excelență ,,Accent Media“, ajunsă la cea de-a XIII-a ediție, a transformat din nou Deva în capitala recunoașterii valorilor hunedorene. Evenimentul, organizat sub egida publicației ,,Accent Media“, a reunit personalități marcante din educație, cultură, sport, antreprenoriat și viața civică. Printre distinșii premiați s-a aflat și Daniel Răduț, un reper important pentru păstrarea identității românești în afara granițelor țării.

Originar din Vârșeț, Daniel Răduț este președintele Fundației „Protopop Traian Oprea” din Serbia – o instituție care, de ani în şir, se dedică promovării și conservării culturii românești în spațiul voivodinean. Sub conducerea sa, fundația a devenit un veritabil centru de coeziune pentru comunitatea românească din Voivodina, organizând evenimente culturale, religioase și educaționale menite să păstreze vie limba și credința strămoșească.

Daniel Răduț reușește să creeze o punte între românii din Serbia și cei din România, oferind un spațiu de dialog, reflecție și identitate comună.

Distincția oferită lui Daniel Răduț în cadrul Galei de Excelență ,,Accent Media“, reprezintă nu doar o apreciere individuală, ci și o recunoaștere a efortului colectiv al românilor din afara granițelor, care își duc mai departe limba și tradițiile, în ciuda provocărilor timpului.

„Prin activitatea sa consecventă, Daniel Răduț reamintește că identitatea românească nu se măsoară în distanțe geografice, ci în dragostea față de cultură și rădăcini. Este un exemplu de dăruire, de fidelitate față de valorile românești și un model pentru generațiile tinere”, au transmis organizatorii în cadrul ceremoniei.

Ediția din acest an a Galei ,,Accent Media“ a reunit zeci de nume care dau sens noțiunii de excelență – de la tineri olimpici și sportivi de performanță, la oameni de cultură, antreprenori și profesioniști dedicați comunității. Evenimentul a fost nu doar o ceremonie de premiere, ci o celebrare a pasiunii, muncii și solidarității românești.

Într-un peisaj în care succesul este adesea trecător, Gala de Excelență ,,Accent Media“ readuce în prim-plan oamenii care construiesc, zi de zi, punți între trecut și viitor, între local și universal. Daniel Răduț se înscrie perfect în această categorie: este un om care, prin tăcere și perseverență, face ca vocea românismului să răsune dincolo de granițe.

Evenimentul de la Deva nu este doar o festivitate anuală, ci şi o lecție despre puterea exemplului. „Prin tineri care excelează la olimpiade, prin profesori dedicați, prin oameni de cultură și lideri precum Daniel Răduț, Hunedoara continuă să fie un județ care inspiră”, s-a mai spus la eveniment.

Gala de Excelență ,,Accent Media“ rămâne, astfel, o poveste despre oameni și valori, despre modestie și curaj, despre România care crește prin faptele celor care o iubesc – oriunde s-ar afla.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 44 din 1 noiembrie 2025