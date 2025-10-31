O realizare remarcabilă în slujba memoriei și identității

O inițiativă de excepție a prins contur în peisajul cultural românesc din Serbia: „Anuarul cultural al românilor din Voivodina”, realizat de istoricul dr. Traian Căcina, sub egida Centrului Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală, în Biblioteca de Studii Ştiinţifice, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Această lucrare monumentală reprezintă mai mult decât o simplă publicație – este o arhivă vie, o punte între generații și o mărturie a vitalității culturii românești din Voivodina.

Scopul principal al Anuarului este ambițios și necesar: realizarea unui instrument anual de cercetare, documentare și arhivare a activităților culturale desfășurate de comunitatea românească din Voivodina. Într-un spațiu în care tradiția se împletește cu modernitatea, acest demers contribuie esențial la păstrarea memoriei colective și la consolidarea identității culturale.

Aşa după cum ne informează dr. Traian Căcina, proiectul s-a desfășurat în trei etape esențiale: identificarea promotorilor culturali și a evenimentelor desfășurate în toate localitățile românești din Voivodina; structurarea editorială, redactarea textelor și integrarea analizelor calitative și cantitative şi tipărirea volumului în format fizic și digital, urmată de distribuirea sa către instituții, organizații și publicul larg.

Publicarea Anuarului marchează o premieră editorială, reunind date relevante despre activitatea formațiilor artistice, festivalurilor, inițiativelor comunitare și personalităților culturale.

Volumul este util atât cercetătorilor, cât și instituțiilor și organizațiilor care activează în domeniul cultural. Prin această inițiativă, cultura românească din Voivodina își sporește vizibilitatea și își afirmă continuitatea într-un spațiu multicultural.

În Cuvânt-înainte, istoricul dr. Traian Căcina subliniază că ideea realizării ,,Anuarului cultural al românilor din Voivodina” a apărut din dorința și necesitatea de a oferi publicului larg o lucrare structurată, care să reflecte atât evoluția generală, cât și detalii semnificative ale vieții culturale românești în anul 2024. Volumul include o cronologie culturală riguroasă, ce consemnează sistematic evenimentele desfășurate în localitățile românești din Banatul sârbesc, precum și prezentarea instituțiilor, societăților și asociațiilor implicate în promovarea culturii minoritare. Sunt evidențiate și unitățile de învățământ cu predare în limba română, alături de rolul lor în formarea vieții culturale locale. Anuarul oferă analize tematice detaliate, abordând provocările actuale ale culturii românești din Voivodina. Astfel, lucrarea îndeplinește o dublă funcție: pe de o parte, ca instrument de lucru pentru cercetători, iar pe de altă parte, ca mărturie scrisă a vitalității culturii românești, destinată tuturor celor interesați de dimensiunea și importanța activităților culturale din regiune.

Autorul oferă o mărturie personală despre implicarea sa directă în viața culturală a anului 2024: „În calitatea mea de coordonator al Departamentului pentru Cultură din cadrul Consiliului Național al Minorității Naționale Române, am urmărit cu atenție desfășurarea vieții culturale în 2024 și am fost prezent la un număr considerabil de evenimente. Această implicare directă mi-a oferit perspectiva observatorului, dar și experiența participantului activ. Prin aceasta, am încercat să înțeleg, să sincretizez și să prezint bogăția și diversitatea vieții culturale românești din această comunitate istorică. De asemenea, am observat atât aspectele pozitive, cât și pe cele mai puțin plăcute. Prin această lucrare, mi-am propus să fiu obiectiv din toate punctele de vedere. Ca istoric de profesie, sunt conștient de problemele pe care le pot genera, în timp, informațiile ireale, subiective sau eronate în materialele istoriografice”.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 44 din 1 noiembrie 2025