Două seri încărcate de magie şi talent tineresc

Ediția din acest an a Festivalului de Muzică Ușoară „Tinerețea Cântă” a adus din nou în prim-plan talentul, pasiunea și energia tinerei generații de artiști. Pe parcursul celor două seri memorabile (24 şi 25 octombrie), scena festivalului, din incinta Căminului Cultural ,,Doina”, a devenit un loc în care muzica şi creativitatea au fost sărbătorite, reunind zeci de tineri interpreți care au impresionat publicul prin diversitatea și calitatea interpretării.

Repertoriul variat – de la muzică ușoară, până la sonorități moderne – le-a oferit spectatorilor o experiență artistică complexă, demonstrând vitalitatea și originalitatea noii generații. „Tinerețea Cântă” a confirmat, încă o data, că este nu doar o competiție muzicală, ci și o platformă de afirmare și celebrare a tinerelor talente.

În acest an s-au împlinit 55 de ani de la momentul în care au fost fredonate pentru prima dată versurile imnului „Cântă tinerețea în mine, zori senine, cristaline”, compus de Todor Crețu-Toșa, melodie ce a devenit simbolul spiritual și identitar al festivalului.

Cuvinte de salut au adresat: Adrian Crețu, președintele festivalului și al Comitetului de organizare, Marijana Meliš, adjuncta președintelui comunei Covăcița şi Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț.

Festivitatea de deschidere a fost inaugurată oficial de către Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț. La eveniment au fost prezenți, de asemenea, Stevan Mihailov şi Daniel Magdu – reprezentanți ai CNMNRS, Stelian Bălan, adjunctul președintelui comunei Covăcița, preotul Moisă Lința, precum și Marcel Sekulić, președintele Comunității Locale Uzdin, alături de numeroși invitați, colaboratori și susținători ai festivalului.

Soliștii au fost acompaniați de orchestra condusă de maestrul Aleksandar Dujin, iar partea de backing vocal a fost realizată de Claudia Șuboni. Trupa ,,VIBE” din Uzdin a revenit pe scenă într-o manieră spectaculoasă, oferind publicului un repertoriu plin de dinamism, emoție și sensibilitate artistică. Fiecare piesă a fost interpretată cu pasiune, reușind să creeze momente memorabile și să transforme scena într-un spațiu în care muzica a atins inimile tuturor celor prezenți.

Juriul de specialitate a fost alcătuit din Aleksandar Dujin (președinte), Ovidiu Ștefan Mureșan, Claudia Șuboni și Simona Cosma Bivald (membri pentru secțiunea muzică), Teodora Smolean şi Teodor Rămianț (membri pentru secțiunea text).

La ediția din acest an a Festivalului de Muzică Ușoară „Tinerețea Cântă”, laureata Marelui Premiu al concursului național a fost desemnată Vanesa Crețu din Uzdin, iar laureata concursului internațional este Timea Melisa Csazar din Timișoara.

Premiile concursului național

Premiul special: Duetul Cristina și Teodora Mic, Bianca Bălan (premiul pentru text), Dominic Simionescu (premiul pentru text)

Premiul publicului: Vanesa Crețu

Premiul pentru cel mai bun debutant și dicție: Angelina Dan

Premiul pentru cel mai bun text al festivalului: Cristina Mic

Premiile pentru cea mai bună compoziție: premiul III – Cristina Dalea, Dominic Simionescu; premiul II – Bianca Bălan, Cristina Mic, Romeo Vereșan; premiul I – Claudia Șuboni

Premiile pentru interpretare: premiul III- Bianca Bălan, Victoria Iorga; premiul II – Anastasia Eliza Fera, Teodora Mic; premiul I- Vanesa Crețu

Premiile concursului internațional

Premiul special pentru interpretare: Tudor Florin Bobeiciuc, Ioana Maria Paul

Premiul III: Bianca Bălan, Dominique Simionescu, Vanesa Crețu

Premiul II: Ania Carina Csazar, Lorena Gâlea, Teodora Mic

Premiul I: Timea Melisa Csazar

Mențiuni: Ovidiu Alexandru Stan, Anastasia Eliza Fera

Într-o atmosferă plină de entuziasm și emoție, evenimentul a adus din nou în prim-plan tinerele talente ale muzicii ușoare, confirmând rolul său important în promovarea culturii locale.

Virginia Puia Foto: Radovan Đerić,

