Cișmelele servesc atât locuitorilor,cât și vizitatorilor din alte localități

Alibunarul este renumit pentru poziția sa geografică și frumusețea zonei în care este așezat, dar și pentru bogăția tradițiilor locale și ospitalitatea oamenilor care îl populează. Totuși, unul dintre aspectele care îi oferă un farmec aparte și îl fac cunoscut chiar și dincolo de limitele zonei sunt cișmelele sale cu apă potabilă de calitate superioară, apreciată de localnici și de vizitatori deopotrivă.

Apa de la aceste cișmele se remarcă prin puritatea sa și prin lipsa impurităților, fiind considerată una dintre cele mai bune surse de apă din împrejurimi.

În prezent, localitatea are cinci cișmele principale, răspândite în localitate, ușor accesibile pentru toți cei care doresc să se aprovizioneze cu apă. La fiecare dintre aceste cișmele, în fiecare zi, putem observa câțiva oameni veniți din alte localități, ba chiar din orașe mai mari, care vin să umple bidoanele cu apă proaspătă și potabilă. Această practică zilnică nu face decât să confirme reputația Alibunarului pentru apa curată.

Din relatările localnicilor, am aflat că apa de la cișmelele din Alibunar a trecut prin diferite teste și analize care au confirmat, de către specialiști în domeniu, «Zavod za zaštitu javnog zdravlja» (Institutul pentru Protecția Sănătății Publice) din Panciova, calitatea apei, iar de la Comunitatea Locală, am aflat și cum se realizează aceste teste: ,,Se iau mostre direct din cișmea, de obicei în recipiente sterilizate, pentru a evita contaminarea.

Recipientele sunt etichetate cu data, ora și locația cișmelei. Aceste teste determină proprietățile fizice și chimice ale apei: pH-ul: indică aciditatea sau alcalinitatea apei.

Valorile normale pentru apă potabilă sunt între 6,5 și 8,5. Turbiditatea: măsoară cât de limpede este apa. Apa potabilă trebuie să fie clară. Conductivitatea și mineralele: se verifică concentrația de săruri, calciu, magneziu etc.

Prezența metalelelor grele: cum ar fi plumbul, mercurul sau arsenicul. Acestea trebuie să fie sub limitele legale. Teste microbiologice: Acestea detectează bacteriile și alți microbi care pot fi periculoși: Coliformi fecali și Escherichia coli (E. coli): prezența lor indică contaminare fecală. Bacterii totale: arată câte microorganisme există în apă. Alte bacterii patogene: în funcție de reglementările locale, se mai testează Salmonella, Legionella etc.

Adriana PETROI

