Împărtășind bune practici pentru Peisaje Rurale

De la președintele Asociației „Euroland Banat”, Andrei Szabo, aflăm că în aceste zile, partenerii proiectelor „Peisaje Rurale Dunărene (Danube Ruralscapes)” și „PlaceCRAFT (revitalizarea comunităților rurale prin artă, turism și co-creație” organizează o vizită de studiu transfrontalieră în Austria și Republica Cehă. Evenimentul își propune să încurajeze schimbul de experiență și cooperarea între actorii implicați în dezvoltarea rurală durabilă în regiunea Dunării. Acesta reunește reprezentanți ai administrațiilor locale, universităților, organizațiilor non-guvernamentale și inițiativelor comunitare din mai multe țări partenere, printre care și Serbia.

Pe parcursul vizitelor, participanții explorează bune practici în managementul peisajului rural, revitalizarea comunității și promovarea patrimoniului cultural. Programul include ateliere și vizite pe teren la Universitatea Dunăreană Krems, precum și la organizații locale din regiunea Wachau și la Heidenreichstein (Austria), Slavonice și Horni Stropnice (Republica Cehă). Participanții se întâlnesc cu experți implicați în proiecte legate de regenerare rurală, turism durabil și educație culturală.

Proiectele își propun să identifice și să documenteze modele inovatoare de dezvoltare teritorială bazată pe specificul locului, care pot fi replicate în alte zone ale bazinului Dunării. Accentul se pune pe cooperarea transfrontalieră, schimbul interdisciplinar și implicarea activă a comunităților locale în planificarea și protejarea peisajelor culturale.

Această vizită de studiu contribuie la consolidarea rețelei Peisajelor Rurale Dunărene și la promovarea obiectivelor Programului Interreg prin încurajarea dialogului între practicieni, cercetători și factori de decizie. Rezultatele întâlnirilor vor sprijini dezvoltarea de recomandări și inițiative comune pentru un viitor mai verde și mai rezilient (mai ușor adaptabil) al zonelor rurale din regiunea Dunării. Obiectivul principal al proiectul „PlaceCRAFT” este revitalizarea spațiilor comunitare din zone rurale multiculturale, dezavantajate, din regiunea Dunării, prin valorificarea patrimoniului cultural și dezvoltarea turismului durabil.

