După cum am fost informați, încă din primăvara acestui an, adică după actualizarea Registrului de Stat al Agricultorilor, aceşia trebuiau să participe la cursuri privind utilizarea pesticidelor și protecția mediului. Scopul acestui demers este protejarea mediului prin utilizarea corectă a pesticidelor și a ambalajelor acestora.

Fiecare agricultor înregistrat are obligația de a se înscrie pentru participarea la aceste cursuri și de a achita suma de 3.310 dinari în contul Direcției pentru Protecția Plantelor din Serbia. După parcurgerea acestor cursuri, care au durata de o zi, agricultorii trebuie să susțină un test. Cei care răspund corect la toate cele zece întrebări primesc inițial o adeverință care confirmă promovarea examenului de bază pentru utilizatorii profesioniști ai produselor de protecție a plantelor.

Testele sunt trimise ulterior la Direcția pentru Protecția Plantelor din Belgrad, iar fiecare agricultor care a promovat examenul va primi un certificat oficial.

Aceste cursuri se organizează în unele sate sau la Serviciile Profesionale Agricole.

În Banat, agricultorii pot participa la aceste cursuri la Serviciile Profesionale Agricole din Zrenianin sau Vârșeț. Deoarece locuiesc la Petrovasâla, am optat pentru Serviciul Profesional din Vârșeț, la „Agrozavod”, strada Žarka Zrenjanina nr. 27. Aici, cursurile au început la începutul lunii octombrie. Eu am participat la curs pe data de 22 octombrie. Cursurile au fost susținute de Jelena Višacki, consultantă la „Agrozavod” și de Milan Guteša, agricultor.

Ileana BELU

