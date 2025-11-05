Farmacia și muzica – două pasiuni care bat la unison în sufletul Vanesei Crețu

Într-o lume în care tinerii sunt adesea nevoiți să aleagă între carieră și pasiune, între rațiune și vis, povestea Vanesei Crețu din Uzdin ne arată că, atunci când pui suflet și perseverență în tot ceea ce faci, poți împleti armonios cele două. Pentru ea, știința și arta nu sunt două drumuri paralele, ci două fire ale aceleiași povești de viață. Vanesa este studentă în anul III la Facultatea de Farmacie a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, o instituție de prestigiu care i-a devenit a doua casă. Vanesa și-a construit, cu răbdare, un drum plin de provocări, dar și de satisfacții.

„Încă din liceu am fost atrasă de știință și de dorința de a ajuta oamenii. Farmacia mi s-a părut combinația perfectă între cunoaștere, empatie și grijă pentru ceilalți. A fi studentă la Farmacie nu e ușor – presupune multă muncă, disciplină, nopți lungi de învățat – dar fiecare pas mă apropie de visul meu de a deveni un farmacist dedicat”, povestește Vanesa, cu zâmbetul ei cald. Pe lângă știință, un alt univers o definește de când era mică: muzica. Încă din copilărie, cântecul a fost prezent în casa familiei Crețu, iar vocea Vanesei s-a făcut auzită încă de la primele festivaluri școlare. Inspirată de interpreți consacrați de muzică populară, dar și de melodiile care au însoțit bucuriile comunității din Uzdin, tânăra a simțit că, prin cântec, poate transmite emoție, poveste și identitate. „Muzica este, pentru mine, o parte din suflet. Când cânt, mă simt liberă și fericită. Este un mod de a spune povești și de a dărui emoție celor care mă ascultă. Pe scenă uit de tot și trăiesc fiecare vers ca pe o mărturisire”, mărturisește ea.

De-a lungul anilor, talentul și munca ei au fost răsplătite cu numeroase premii. Anul 2025 a fost unul de referință: la Festivalul Internațional „Hermanstadt Fest”, Vanesa a obținut Premiul II la secțiunea Muzică de divertisment și Premiul I la Muzică de creație, cu o piesă semnată de Cristina Dalea – o compoziție care i-a pus în valoare sensibilitatea și forța interpretativă. În același an, tânăra artistă a primit Premiul de Excelență din partea Casei de Cultură a Studenților din Sibiu, o recunoaștere ce a venit ca o confirmare a pasiunii și perseverenței sale. Totodată, dragostea pentru muzica populară a fost încununată de locul I la Festivalul de Folclor și Muzică Românească – un moment care a adus bucurie nu doar Vanesei, ci și celor care o cunosc și o susțin. „Acel premiu a fost o mare mândrie. Nu doar pentru mine, ci și pentru familia mea și pentru satul din care vin. Am simțit că duc mai departe o parte din tradiția noastră.”

Un loc aparte în sufletul Vanesei îl ocupă Festivalul „Tinerețea cântă”, la care participă neîntrerupt din anul 2018. Pentru ea, acest eveniment nu este doar o competiție, ci o adevărată familie artistică.

Virginia PUIA

