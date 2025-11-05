Există locuri care te întâmpină cu brațele larg deschise, dar și cu acele senzații care se strecoară încet sub piele. Alicante, soarele inimii Coastei Albe (în original Costa Blanca), numele neoficial al regiunii din provincia Alicante, în comunitatea Valenciei, reunește ambele dimensiuni. Această destinaţie turistică nu este doar un loc de refugiu şi de relaxare, ci o oază care pulsează în ritmul mării și al istoriei.

Accesul către Alicante nu a fost niciodată mai simplu. O cursă aeriană directă din București te duce în doar două ore și jumătate în inima Spaniei. După aterizarea pe aeroport, cel mai convenabil mijloc de transport către oraș este autobuzul C6. Călătoria durează aproximativ treizeci de minute, iar cu doar 4,60 euro pe sens ajungi direct în centrul orașului, pregătit să-ți începi aventura.

Alicante este o destinație care sărbătorește viața, așa că merită să-ți planifici vizita din timp. Dacă ajungi într-un weekend, când orașul este plin de energie, este recomandat să-ți rezervi cazarea din timp. Indiferent dacă alegi un hotel elegant cu vedere la mare sau un apartament fermecător ascuns printre străduțele înguste, vei obține prețuri mai bune dacă faci rezervare din timp. Orașul a devenit un magnet pentru turiști, fiind deosebit de popular printre viitorii miri care vin aici pentru petrecerile de burlaci sau burlăcițe, adăugând și mai multă veselie și culoare locului.

Prima întâlnire cu Alicante începe, pentru orice vizitator, pe vârful Castelului Santa Bárbara. Nu este doar o fortăreață pe un deal. Este şi un simbol al perseverenței, un martor tăcut al secolelor care au trecut peste orașul de sub cetate. În timp ce vântul se juca cu părul meu, iar privirea mi se pierdea în albastrul infinit al Mării Mediterane, am înțeles de ce, în Evul Mediu, oamenii își construiau aici casele. De sus, orașul se deschide ca în palmă – de la portul agitat până la cartierele liniștite. În acelaşi timp, în depărtare se conturează linia orizontului.

Coborârea de la castel m-a condus într-un labirint de străzi înguste din centrul vechi, cunoscut sub numele de El Barrio. Fiecare casă, vopsită în culori vii și împodobită cu flori, spune propria poveste. Aici, departe de agitația urbană, timpul curge mai încet, iar tu devii parte din atmosfera locală. Tavernele mici, cu mese și scaune din lemn, mirosul de pește prăjit și conversațiile vesele în spaniolă – acesta este spiritul autentic al oraşului Alicante care m-a cucerit vara aceasta.

Text și fotografii: Senka D. PAVLOVIĆ ČOTRIĆ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 45 din 8 noiembrie 2025

