Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, în parteneriat cu Institutul de Cultură al Maghiarilor din Voivodina și în colaborare cu institutele de cultură ale rutenilor, croaților și slovacilor, a găzduit joi, 30 octombrie, la sediul ICRV din Zrenianin, o expoziție de costume populare tradiționale, intitulată „Frontiera care ne unește”.

În cadrul vernisajului expoziției, oaspeții au fost salutați de către Todor Ursu, directorul ICRV, și Đenđi Kormanjoš, directoarea ICMV, care au subliniat că aceasta reprezintă tradiția și cultura minorităților care trăiesc în Voivodina, iar costumele prezentate fac parte din cultura fiecărei minorități naționale, simbolizând diversitatea provinciei noastre și bogăția valorilor culturale, precum și moștenirea bogată pe care o avem.

În continuare, fiecare reprezentant al celor cinci institute de cultură a prezentat costumele populare ale comunității pe care o reprezintă.

În cadrul expoziției au putut fi admirate, împreună, câte o pereche de costume populare bărbătești și femeiești ale celor cinci comunități din Voivodina, expuse de cele cinci institute de cultură. Această expoziție itinerantă, a cărei primă oprire a fost la Senta, iar a doua la Subotica, a ajuns, în cea de-a treia etapă, la Zrenianin, urmând ca, în perioada următoare, câte o pereche de costume naționale din fiecare naționalitate să fie prezentată la Novi Sad.

