Coșteiul, loc de tradiție și prietenie

La finele weekendului trecut, Coșteiul a găzduit ediția a XVI-a a tradiționalei manifestări „Zilele Coșteiului”. Anul acesta, programul a cuprins o serie de activități, printre care: manifestarea tradițională a AF „Valea Teiului” – „Coș de tei ca la Coștei şi roadele verii”, un spectacol folcloric susținut de oaspeți din România și de membrii SCA „Mihai Eminescu” din Coștei, precum și tradiționalul concurs culinar cu caracter internațional.

Manifestarea „Coș de tei ca la Coștei şi roadele verii” și spectacol folcloric

Ziua de sâmbătă, 9 august, a debutat cu manifestarea „Coș de tei ca la Coștei şi roadele verii”, ajunsă la ediția a III-a. Evenimentul a fost înfrumusețat de o expoziție de port popular și prăjituri tradiționale cu fructe de vară. La reușita acestei expoziții etnografice au contribuit gospodinele harnice din cadrul asociațiilor de femei de la noi, precum și oaspeții dragi din Reșița.

Evenimentul a fost moderat de dr. Marius Savu, iar în deschiderea evenimentului, prof. Veronica Stefan, președinta Asociației Femeilor „Valea Teiului”, a adresat un călduros bun-venit tuturor participanților la Coștei: „În numele meu personal și al asociației, vă adresez un călduros bun-venit tuturor celor prezenți, care, în această zi deosebită, ne sunt alături și ne fac manifestarea noastră mai frumoasă și mai veselă, iar acest fapt ne bucură pe toți. «Coș de tei ca la Coștei» a ajuns la ediția a treia. Țin neapărat, și în mod special, să mulțumesc tuturor membrelor și asociațiilor din care acestea fac parte, care au răspuns la invitația noastră și, după cum văd, nici că se putea mai frumos: cu prezența și cu standuri atât de împodobite, colorate și inspirate.”

Asociațiile participante au fost: „Vrščanke” și „Naše zlatne ruke” din Vârșeț, „Bogatstvo različitosti” din Gudurica, „Satul Voievodului” din Voivodinț, „Dobra Volja” din Izbište, „Uljma” din Uljma, „Pro Art” din Nicolinț, „Mâini harnice bănățene” din Petrovasâla, „Jasenovčanke” din Jasenovo, „Etno Art” din Ofcea, „Zoruca 1333” din Sărcia, „Bunicuțele” din Uzdin, „Asociația culturală Reșița română” din Reșița și „Valea Teiului” din Coștei.

Slaviša Maksimović, membru în Consiliul Executivul al orașului Vârșeț, responsabil pentru dezvoltarea rurală, s-a declarat onorat să participe la „Zilele Coșteiului” și a apreciat implicarea numeroaselor asociații de femei. El a subliniat sprijinul constant al orașului pentru păstrarea culturii și tradițiilor românilor din Banat.

Prof. Veronica Stefan a explicat că manifestarea are un caracter competitiv, cu premii pentru cel mai frumos stand și cel mai frumos coș. La ediția a treia, a fost introdus un nou moment: prezentarea „poalelor”, o piesă importantă a costumului popular național, simbol al identității fiecărui popor.

Text şi fotografii: Denis STRATULAT

