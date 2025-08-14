Daniel Magdu, președintele Consiliului de organizare al Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Serbia și președintele Consiliului Executiv al CNMNR

Președinte al Consiliului de organizare al Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Serbia și al Consiliului Executiv al CNMNR, Daniel Magdu este una dintre personalitățile cheie în păstrarea și promovarea valorilor culturale românești din Voivodina. Cu o viziune clară și o implicare constantă, el contribuie activ la consolidarea identității românești prin evenimente de anvergură, precum Festivalul de Folclor și Muzică Românească.

O ediție jubiliară cu puternică încărcătură simbolică

Ediția din acest an a Festivalului de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Serbia, organizată la Uzdin, a reprezentat un moment de sărbătoare, dar și de reflecție profundă. Este o ediție cu o semnificație aparte, întrucât marchează nu doar longevitatea unui eveniment devenit reper cultural, ci și forța de rezistență a comunității românești din Voivodina, care, prin muncă, pasiune și continuitate, păstrează și transmite mai departe tezaurul spiritual al neamului.

Privind în urmă, vedem un drum lung, parcurs de generații cu dedicare și muncă voluntară, dar și cu bucuria revederii, an de an, în jurul cântecului, dansului și portului popular. Această ediție jubiliară este un prilej de celebrare, dar și un angajament reînnoit față de tineri, cei care duc mai departe acest patrimoniu. Uzdinul s-a transformat, din nou, într-un centru al tradiției și într-un liant între generații și localități.

Prezența ansamblurilor din Voivodina, precum și a invitaților din România, este o dovadă clară că acest festival are o forță unificatoare reală. Le mulțumim tuturor pentru că au ales să fie parte din această poveste. În calitate de președinte al Comitetului de organizare, transmit recunoștință sinceră tuturor celor care, de-a lungul anilor, au sprijinit și susținut festivalul – prin muncă, prin resurse sau prin simpla prezență. Împreună, scriem o pagină importantă în cartea culturii românești din Voivodina.

Efort colectiv, colaborare extinsă și o comunitate implicată

Coordonarea tuturor structurilor implicate în organizarea acestei ediții jubiliare a presupus un efort colectiv susținut, o comunicare constantă și o planificare minuțioasă. De la aspectele logistice și administrative până la cele artistice și protocolare, fiecare etapă a necesitat implicarea unor echipe dedicate, a instituțiilor și întreprinderilor locale, precum: Comunitatea Locală, Căminul Cultural „Doina”, Întreprinderea Edilitară „Banat”, Școala Elementară „Sf. Gheorghe”, parohia locală a Bisericii Ortodoxe Române, Cooperativa Agricolă „Plugarul”, societăți locale – fie ele culturale, sociale sau sportive –, autoguvernarea locală, Organizația Turistică Comunală, Centrul Comunal de Sănătate și alți parteneri.

În ceea ce privește Comitetul local de organizare, am lucrat în strânsă colaborare cu autoritățile locale și regionale – Provincia Autonomă Voivodina, prin Secretariatul Provincial pentru Cultură, Informarea Publică și Relațiile cu Comunitățile Confesionale, precum și cu Primăria Covăcița, al cărei președinte este și președintele onorific al Comitetului local de organizare – aceștia fiind cei mai importanți susținători financiari ai festivalului.

De asemenea, aș menționa și Consiliul Național al Minorității Naționale Române, precum și sponsorii, a căror listă finală, la momentul redactării acestui text, nu este încă încheiată, dar care vor fi menționați cu respect și onoare pe parcursul evenimentului și care au contribuit semnificativ la susținerea organizării locale a acestui festival.

Cu asociația-cheie – Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina – Republica Serbia – avem o colaborare strânsă și excelentă încă de la bun început. Având în vedere că membrii fondatori ai acestei organizații sunt societăți și instituții culturale, am participat la ultimele lor ședințe pentru a coordona împreună activitățile de pregătire a evenimentului pe care cu toții îl așteptăm cu nerăbdare, asigurând desfășurarea în condiții optime a tuturor momentelor din program.

Desigur, atât organizația Festivalului de Folclor și Muzică Românească, cât și societățile participante, alături de Orchestra de Muzică Populară Românească a CNMNR, au beneficiat de un sprijin important din partea acestora, contribuind la buna desfășurare a evenimentului.

Noi, în calitate de gazde ale festivalului, suntem în slujba optimizării organizării acestui eveniment, deoarece, atunci când rostim cuvântul „coordonare”, ne referim, în esență, la punerea în mișcare a unei vaste rețele umane și instituționale, în care fiecare piesă – oricât de mică – joacă un rol esențial în reușita finală.

A fost esențială alinierea tuturor acestor structuri în jurul unui scop comun: organizarea unui festival care să onoreze tradiția și, totodată, să răspundă așteptărilor publicului contemporan.

Virginia Puia

Articolul îl puteți citi în numărul 33 din 16 august 2025