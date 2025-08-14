Implicarea și entuziasmul tinerilor din Ecica în organizarea festivalului simbolizează, pentru mine, o rază de lumină

În dialog cu Roman Bugar, președintele Consiliului Executiv al Marelui Festival de Folclor și Muzică Românească al Românilor din Voivodina și dirijorul Orchestrei de Muzică Populară a Românilor din Voivodina am aflat ce aduce nou cea de-a 65-a ediție jubiliară a importantei manifestări de la noi, Marele Festival de Folcor și Muzică Românească al Românilor din Voivodina-Ecica 2025. Discuția s-a axat și pe organizarea emblematicei emulații artistice, finanțarea acesteia, implicarea tinerilor în activitate și organizare, problemele cu care se confruntă și alte teme privind evenimentele folclorice ale românilor din Voivodina.

Ediția jubiliară se desfășoară din nou la Ecica. Cum decurg ultimele pregătiri pentru Marele Festival de Folclor și Muzică Românească al Românilor din Voivodina-Serbia, care își va lua startul pe 22 august?

Roman Bugar: Ediția a 65-a a Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina-Serbia va avea loc în acest an la Ecica, în ciuda faptului că știm cu toții că ar trebui să fie organizată la Uzdin, după cum a fost stabilită o regulă a Marelui Festival. Din păcate, cu mare regret și o pierdere mare pentru minoritatea română, este faptul că nu am putut, nici de această dată, să ne înțelegem și să facem o ediție comună a manifestării care să se desfășoare la Uzdin, să adunăm toți activiștii culturali sub un acoperiș al scenei și, de această dată, va fi a patra oară când Marele Festival va avea loc la Ecica. Localitatea a fost gazda festivalului în 1989, 2009 și în 2016 – când nu s-au anunțat alți organizatori ai emulației folclorice și am împărțit programul Ecica și Toracul, și iată că anul acesta, în 2025, organizăm ediția a 65-a jubiliară a Marelui Festival. Sper ca și de fiecare dată să avem un program calitativ, societăți culturale participante fiind atâtea câte au avut îndrăzneala să se anunțe – fiind multe presiuni pe societăți culturale și pe indivizi să nu se prezinte la festivalul nostru, existând presiuni și pe Radioteleviziunea Voivodinei să nu înregistreze festivalul de la noi. Deci, nu înțeleg de ce se întâmplă această treabă, însă eu știu că echipa Marelui Festival nu va ceda niciodată. Cred că, organizând această măreață manifestare a cântecului și jocului românesc, o facem nu doar pentru românii de astăzi, ci o facem pentru românii de altădată și pentru cei din viitor, ca să realizăm ceva de care să se mândrească și să rămână în urma noastră ca să fie cercetat de ei, mâine sau poimâine. Să sperăm că în următorii douăzeci-treizeci de ani vom mai avea ediții ale festivalului, despre care cineva va efectua cercetări prin arhive și se va întreba de ce s-au întâmplat toate acestea, punându-și degetul la cap și concluzionând că această perioadă să se va mai repeta niciodată.

Chiar această întrebare doream să o adresez de la bun început – de ce două, oare nu puteam să organizăm doar un festival?

Roman Bugar: Și de această dată, invitația a venit din partea uzdinenilor. Au întrebat în ce condiții vom participa la festival. Am fost unicul invitat din partea Marelui Festival și am participat la o întâlnire, unde le-am răspuns că nu impunem anume condiții, că suntem de acord să se realizeze orice doresc uzdinenii și să se aplice și anul acesta, forma sub care am ajuns la ,,împăcare” în 2010, dar, am vorbit și despre poziția noastră financiară, având în vedere că primim de trei-patru ani o sumă frumoasă de bani din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, de la Ministerului Culturii, de la secretariatele provinciale, declarând că toate sursele financiare le punem la dispoziție uzdinenilor. Deci, nu organizatorilor Marelui Festival, ci uzdinenilor ca gazde. Răspunsul, nu condiția mea, a fost să ni se permită să organizăm un program de o seară, doar un program în care să se prezinte orchestra cu soliștii vocali și instrumentali și, doar atât… Restul programului să fie organizat de către uzdineni, sau să avem câte două programe ale Marele Festival și două cealaltă parte, această manifestare să poarte emblema (să fie denumită) Ediția Jubiliară și să avem două consilii de administrație. Această propunere era benefică, toți cei prezenți au acceptat-o și nimeni nu a putut să creadă că ne-am înțeles atât de ușor. Ce s-a întâmplat între timp? Ei au spus că trebuie să vorbească și cu partea cealaltă și am primit răspunsul că ,,nu vrem cu Roman să organizăm nimic”. Mi-a părut foarte rău acest fapt, pentru că noi muzicienii între noi, apoi uzdinenii, directoarea Căminului Cultural din Uzdin și mulți artiști din Uzdin nu avem probleme particulare, deci ne auzim în timpul anului și nu pot să spun niciun cuvânt rău despre ei. Însă, se face atât de mare presiune pe ei încât aceștia nu pot să țină față tuturor problemelor în această situație și nu pot să se opună influenței unor oameni asupra unui grup din societate. Asta nu este bine, nu câștigă nimeni, nu câștigăm nici noi cei din Ecica organizând Marele Festival, dar nu câștigă nici uzdinenii, știind că au un festival paralel. Toată lumea știe că noi am înregistrat Marele Festival de Folclor al Românilor din Voivodina-Serbia cu ediția a 65-a la Institutul pentru Drepturi Intelectuale al Republicii Serbia, am trimis memorii la toate instituțiile relevante privind desfășurarea acestuia, însă eu sper că o să depășim toate aceste probleme, și sper că într-un an, doi, trei sau patru ne vom deștepta cu toții, că nu are rost și nu avem de ce să cheltuim zeci de mii de euro pentru două scene, două manifestări la treizeci kilometri distanță, desfășurate în aceeași perioadă. Noi nu doream să organizăm în aceeași perioadă Marele Festival însă, din întâmplare, la Castel a fost liber doar weekendul din 22 și 22 august. Ei organizează evenimente festive, nunți, botezuri și nu am putut să intrăm în luna septembrie cu festivalul, așa că a fost unica data când am putu să-l organizăm. De când s-au organizat două festivaluri, niciodată nu s-au suprapus datele organizării acestora, aceasta fiind prima oară să se întâmple aceasta, însă după cum am spus anterior – nimeni nu este în câștig și toți sunt în pierdere. Dacă ne punem degetul la cap și ne întrebăm de ce facem lucrul acesta, răspunsul ar fi că nu există niciun scop. Rezultatul final este pierdere pentru etnia noastră. Marele Festival de la Ecica va costa între 30.000 și 35.000 de euro și probabil și festivalul de la Uzdin tot așa și suma acestor fonduri se ridică la 70.000 de euro. Ne întrebăm câte lucruri frumoase s-ar putea face cu aceste surse financiare pentru minoritatea noastră! Am încercat și depun toate eforturile posibile să deschid ochii lumii și să le spun că o facem în zadar și nu este normal să ne comportăm așa. Până în prezent nu am reușit, dar îmi voi da toată silința să izbutim în viitor. Deci, nu trebuie să fie Roman președintele Consiliului Executiv, nici să fiu la vreo funcție, nu am nicio condiție, doar să nu ne scoată Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina din program. Unicul lucru la care ținem foarte tare, și bineînțeles Marele Festival să aibă un rol în organizarea Ediției Jubiliare, denumire care poate să se formuleze și în alt mod, după voința tuturor.

Dan MATA

