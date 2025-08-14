Un secol de activitate bogată şi dăruire pentru cultura și tradiția românească

Săptămâna trecută, la Căminul Cultural din Grebenaț a avut loc un eveniment cultural deosebit: fanfara din Grebenaț, parte a Societății Cultural-Artistice „George Coșbuc”, a sărbătorit 100 de ani de existență. Evenimentul a fost organizat de SCA „George Coșbuc”, în colaborare cu Fundația „Protopop Traian Oprea” din Vârșeț și sprijinit de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

La început, Alexandra Popa a subliniat că Grebenațul este una dintre cele mai vechi localități românești, iar Societatea Cultural-Artistică „George Coșbuc”, împreună cu Fundația „Protopop Traian Oprea”, a organizat centenarul fanfarei din cadrul acestei societăţi. Mottoul comunității grebencene este acela de a transmite generațiilor viitoare patrimoniul spiritual al neamului românesc.

Evenimentul a beneficiat de sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, al Secretariatului Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minorități Naționale – Comunități Naționale, al comunei Biserica Albă și al Consiliului Național Român. Alexandra Popa a adresat mulțumiri speciale Comunității Locale, Asociației Femeilor „Zestra grebenceană”, Școlii Elementare „Mihai Sadoveanu” și tuturor celor care au contribuit la organizare. Ea a salutat prezenţa invitaţilor: Florențiu Ianeș, reprezentant al Episcopiei „Dacia Felix” și delegat din partea PS Episcop Ieronim; dr. Valentin Ardelean, președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române; dr. Traian Căcina, vicepreședinte al aceluiași consiliu; Nenad Živanović, vicepreședintele comunei Biserica Albă; Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României la Vârșeț; Daniel Răduț, președintele Fundației „Protopop Traian Oprea”; Nicolae Miclea, președintele Comunității Locale din Grebenaț și Todor Țăran, directorul Școlii Elementare „Mihai Sadoveanu” din Grebenaț.

După intonarea imnurilor Serbiei și României de către fanfara din Grebenaţ, protopopul Florențiu Ianeș a felicitat comunitatea pentru cei 100 de ani de activitate neîntreruptă a fanfarei, subliniind că aceasta reprezintă un simbol al credinței și culturii. ,,Credința și tradiția, biserica și cultura sunt două izvoare care, împreună, dau viață acestui sat. De ani de zile această viață se vede cu ochii noștri, iar în această seară vedem un sat viu, în care tradiția nu se povestește doar din amintiri, ci se trăiește și se simte. Atâta timp cât acești doi stâlpi de temelie vor fi cultivați, satul Grebenaț va înflori şi atâta timp cât se vor auzi clopotele bisericii și cântecul fanfarei, Grebenațul va rămâne un sat cu un viitor strălucit”, a spus protopopul Florențiu Ianeș.

Vasilie PETRICĂ

Foto: Larisa GHEORHGE

