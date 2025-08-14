Sâmbătă, 9 august, la Școala Elementară ,,Mihail Sadoveanu” din Grebenaț, Societatea Cultural-Artistică ,,George Coșbuc”, în colaborare cu Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina și Fundația ,,Protopop Traian Oprea”, a organizat simpozionul consacrat jubileului de 100 de ani de la înființarea fanfarei din cadrul societăţii amintite. Evenimentul a cuprins o masă rotundă cu tema ,,Fanfara și Grebenațul”.

Discuţiile au fost moderate de Todor Doru Ursu, director ad interim al Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina. El a evocat povestea magică a fanfarei din Grebenaț, desfăşurată pe parcursul celor o sută de ani de activitate neîntreruptă. În cadrul evenimentului, au luat cuvântul membri de onoare ai fanfarei, care au lăsat o urmă de neșters în activitatea acestei formaţii – mândrie a satului Grebenaţ.

Despre contribuțiile aduse la continuitatea activităţii fanfarei din Grebenaț au vorbit: prof. Alexandru Șain (dirijor de fanfară o perioadă îndelungată, astăzi stabilit la Viena – includere audio), Ion Blaj, președintele Societății Cultural-Artistice ,,George Coșbuc” din Grebenaț, Todor Iencea şi Aurel Păuncu (realizatorul expoziției de fotografii dedicate marcării jubileului de 100 de ani ai fanfarei grebencene).

Cuvinte de sprijin au adresat oaspeții de seamă: prot. Adrian Boba, Mihai Gherghel, director ,,Caritas”, Ilie Lechici, reprezentant al Primăriei Răcășdia, Gheorghe Novac din Iablanca şi Daniel Răduț, președintele Fundației ,,Protopop Traian Oprea”.

Ion MĂRGAN

Articolul îl puteți citi în numărul 33 din 16 august 2025