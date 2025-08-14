Concert de cântece dedicate Maicii Domnului

În data de 7 august, la Catedrala Ortodoxă Română din Vârșeț s-a desfășurat cea de-a treia ediție a concertului de cântări religioase închinate Maicii Domnului, organizat de Episcopia „Dacia Felix” din Vârșeț.

La acest eveniment religios au fost prezenți: PS Ieronim, Episcopul Daciei Felix, numeroși preoți din localitățile românești, Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț și Daniel Răduț, președintele Fundației „Protopop Traian Oprea”.

Moderatorul serii, Sergiu Vlad Sandu, i-a salutat la început pe toți cei prezenți și le-a urat bun venit în Catedrala Românească din Vârșeț, spunând: „Ne-am adunat aici, sub cupola Catedralei, pentru a asculta împreună un cuvânt de mulțumire, de rugăciune și de dragoste către Maica Domnului, care este ocrotitoare, mângâietoare și sprijin pentru fiecare dintre noi. Luna august este luna în care cerul se face mamă pentru noi toți. Nu întâmplător, acest eveniment are loc aici, în Catedrala Episcopală din Vârșeț, oraș ce poartă cu demnitate o moștenire de credință, limbă și jertfă românească. Aici, în inima Banatului, se păstrează cu grijă ceea ce alții, poate, ar fi uitat: icoana credinței vii, frumusețea slujbelor în limba noastră caldă românească, cântarea psaltică, portul popular și, mai ales, lacrima curată de dor după neam și Dumnezeu”.

