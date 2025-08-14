PROGRAMUL FESTIVALULUI DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ ROMÂNEASCĂ DIN VOIVODINA –REPUBLICA SERBIA UZDIN 2025

21-24 AUGUST 2025
JOI 21.08.2025
ORA 19.00
FESTIVITATEA DE INAUGURARE A FESTIVALULUI
CĂMINUL CULTURAL „DOINA” – UZDIN
CORUL BĂRBĂTESC AL CC „DOINA” – UZDIN
Dirijor: Daniel Cheț
CORUL FEMININ AL CC „DOINA” – UZDIN
Dirijor: Daniel Cheţ
CORUL BĂRBĂTESC „ARMONIA BĂNĂȚEANĂ”
Dirijor: Bogdan Sebastian
GRUPUL VOCAL AL „CENTRULUI ARTEI POPULARE” NICOLINŢ
Instructor: Alexandra Lelea
GRUPUL VOCAL „FETELE DE LA COȘTEI” AL SCA „MIHAI EMINESCU”
Dirijor: David Butan
GRUPUL VOCAL FEMININ AL SCA „LUMINA” IANCAID
Instructor: Mirela Idvorean Ioviță
GRUPUL VOCAL MIXT AL SCA „STEAUA OFCENILOR” DIN OFCEA
Dirijor: Ema Dehelean
ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ A CC „3 OCTOMBRIE” DIN SATU NOU
Suită orchestrală
Dirijor: Janiel Şublea
ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ A SCA „VESELIA” – GLOGONI
Suită de melodii populare româneşti
Dirijor: Dorel Marianu
ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ A CC „DOINA” UZDIN
Suită orchestrală
Dirijor: Lințu Lința
FORMAȚIA DE DANSURI A CC „DOINA” – UZDIN
Dans de munte
Coregrafi: Nicolae și Brândușa Stănescu
Corepetitor: Katarina Kasandra Ecovoiu
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „VESELIA” – GLOGONI
Dansuri tradiționale românești
Coregrafi: Liljana Trajkovic și Constantin Dehelean
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „ARMONIA” – PETROVASÂLA
Dans stilizat din Banat
Coregraf: Benoni Bucur
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „STEAUA OFCENILOR” – OFCEA
Dans stilizat: Brâul felelor
Coregraf: Grațiela Brăgean
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „ARMONIA” – PETROVASÂLA
Dans tradițional din Banat
Coregraf: Benoni Bucur
FORMAȚIA DE DANSURI A ACR ,,VICHENTIE PETROVICI BOCĂLUȚ” – TORAC
Dansuri stilizate: Fete de pe plaiuri bănățene
Instructor: Adina Savici
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „STEAUA OFCENILOR” – OFCEA
Dans stilizat: Hai la sârbă
Coregraf: Gheorghe Tănase
Coordonator artistic: Grațiela Brăgean
FORMAȚIA DE DANSURI A „CENTRULUI ARTEI POPULARE” NICOLINŢ
Dans de fete
Coregraf: Mihaela Picioane
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „LUCEAFĂRUL” – VÂRȘEȚ – seniori
Dans de codru
Coregrafi: Drăgălin și Zoe Jurca
FORMAȚIA DE DANSURI A CC „3 OCTOMBRIE” DIN SATU NOU
Jocuri stilizate din Satu Nou
Coregraf: Marija Vukoslavčević
FORMAȚIA DE DANSURI A ACR „VICHENTIE PETROVICI BOCĂLUȚ” – TORAC
Suită de dansuri tradiționale din Torac
Coregraf: Pera Ocolișan
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „CASA TINERETULUI” – SÂN-MIHAI
Dansuri stilizate: Brâuri din Banat
Coregraf: Denis Ardelean
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „GEORGE COȘBUC” – GREBENAȚ
Dans tradițional: Călușeru
Coregraf: Denis Emanuel Blaj
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „BANATSKI VEZ” – DOLOAVE
Dansuri traditionale din Banatul de Sud
Coregraf: Lucian Danilov
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „LUCEAFĂRUL” – VÂRȘEȚ – juniori
Dans tradițional de pustă
Coregrafi: Drăgălin și Zoe Jurca
Corepetitor: Marina Zarić
FORMAȚIA DE DANSURI A CC „DOINA” – UZDIN
Dans de câmpie
Coregrafi: Nicolae și Brândușa Stănescu
Corepetitor: Katarina Kasandra Ecovoiu
FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „GEORGE COȘBUC” – GREBENAȚ
Dans stilizat
Coregraf: Daniela Jigherean Bârsan
FORMAȚIA DE DANSURI A CC „DOINA” – UZDIN
Dans de fete
Coregrafi: Nicolae și Brândușa Stănescu
Corepetitor: Katarina Kasandra Ecovoiu
FANFARA SCA „GEORGE COȘBUC” – GREBENAȚ
Dirijor: Ionel Țimerman
VINERI 22.08.2025
SOLIȘTI VOCALI ȘI INSTRUMENTIȘTI
Ora 19.30
ORCHESTRA CNMNR
DIRIJOR: A. FRIANȚ
BARBU LĂUTARU, arr. J. ȘUBLEA
- EMILIO BALOȘ, TORAC, ACORDEON
SOROC, arr. J. ȘUBLEA
ÎNVÂRTITA, arr. J. ȘUBLEA
- IONELIO LABODE, NICOLINȚ, VOCE, DEBUTANT
„DOUĂ VIEȚI”, arr. G. ION
„MÂNDRUŢĂ CU OCHII VERZI”, arr. G. ION
- BIANCA BĂLAN, UZDIN, VOCE, DEBUTANT
„BACE PLOAIA”, arr. J. ȘUBLEA
„TE JOCI BĂDIȚĂ CU FOCU”, arr. L. ARDELEAN
- DANIEL PANCIOVAN, VOIVODINȚ, VOCE
„SANIE CU ZURGĂLĂI”, arr. J. ȘUBLEA
„DIN BUCATA MEA DE PÂINE”, arr. L. ARDELEAN
- EUGEN COJOCAR, SÂN-MIHAI, VOCE, DEBUTANT
„CÂTE MÂNDRE AM IUBIT EU”, arr. J. ȘUBLEA
„CINE ZICE CĂ-I PĂCAT”, arr. J. ȘUBLEA
- GABRIELA BRĂGEAN, OFCEA, VOCE
„DE-AR FI DUPĂ VOIA MEA”, arr. G. ION
„BAGE NALT ȘI SPRÂNCENAT”, arr. L. ARDELEAN
- ANASTASIA ELIZA FERA, UZDIN, VOCE, DEBUTANT
„TE-AM IUBIT”, arr. J. ȘUBLEA
„CINE-I OM DE OMENIE”, arr. G. ION
- CRISTINA CREȚU, UZDIN, VOCE
„CÂNTĂ CUCU PE FÂNTÂNĂ”, arr. J. ȘUBLEA
„CINE-O ZIS LA CÂNTEC FRATE”, arr. J. ȘUBLEA
- GEORGETA SFRÂNCIOC, TORAC, VOCE
„A MEA INIMĂ NU-I BUNĂ”, arr. J. ȘUBLEA
„BĂNĂȚAN MI NUMELE”, arr. G. ION
- ANASTASIA ARDELEAN, SATU NOU, VOCE
„SUS LA FURCA CERNII”, arr. J. ȘUBLEA
„DE-AȘ PUTEA SĂ JOC”, arr. G. ION
- ANGELA PAȘCA, NICOLINȚ, VOCE
„CERNĂ APĂ LINĂ”, arr. J. ȘUBLEA
„BATE VÂNT PESTE BANAT”, arr. A. CEBZAN
- GRAȚIELA BRĂGEAN, OFCEA, VOCE
„AM UMBLAT LUME PRIN TINE”, arr. J. ȘUBLEA
„TRANDAFIR CU TREI CRENGUȚE”, arr. G. ION
- DARCO NEDA, UZDIN, ACORDEON
HORĂ LĂUTĂREASCĂ, arr. J. ȘUBLEA
SÂRBA, arr. J. ȘUBLEA
- TEODORA MIC, SATU NOU, VOCE
„CODRULE”, arr. J. ȘUBLEA
„BADEA MEU PERECHE N-ARE”, arr. G. ION
- CRISTIAN LUNGU, GREBENAȚ, ACOREDON, DEBUTANT
BRÂU, arr. J. ȘUBLEA
JOC DE DOI, arr. J. ȘUBLEA
- VANESA CREȚU, UZDIN, VOCE
„TRANDAFIR CU CREANGA-N APĂ”, arr. J. ȘUBLEA
„DE MICUȚĂ AM TOT CÂNTAT”, arr. G. ION
PROGRAM ÎN AFARA COMPETIŢIEI
- TEODOR COZOCEA, ROMÂNIA, ACORDEON
DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
JOC DE DOI, arr. L. ARDELEAN
- CRISTINA MIC, SATU NOU, VOCE
„FATĂ MARE DIN BANAT”, arr. J. ȘUBLEA
„TURTUREA DIN VALEA SEACĂ”, arr. D. URSU
- ADRIAN IORGA, VLAICOVĂȚ, VIOARĂ
DOINĂ, arr. A. IORGA
HORĂ, arr. A. IORGA
- ADINA SAVICI, TORAC, VOCE
„SUS LA FURCA CERNII”, arr. J. ȘUBLEA
„JOS ÎN VALE LA LIVEZI”, arr. G. ION
ORCHESTRA CNMNR
DIRIJOR: A. FRIANȚ
HORA PE LOC, arr. J. ȘUBLEA
FANFARA SC „PROGRESUL” VLAICOVĂȚ
Dirijor: Gheorghe Jorga
FANFARA AMD ,,TINERETU” SATU NOU
Dirijor: Sașa Mandreș
FANFARA ,,ION ROTARIU – CORDAN” DIN CADRUL SC ,,EMINESCU” COŞTEI
Dirijor: Ilia Capeţ
FANFARA SCA ,,GEORGE COŞBUC” VOIVODINŢ
Dirijor: Cornel Panciovan
FANFARA SCA ,,MIHAI EMINESCU” STRAJA
Dirijor: IonelŢimerman
SÂMBĂTĂ 23.08.2025
Ora 19.30
ORCHESTRA CNMNR
DIRIJOR: A. FRIANȚ
DUDULINCA, arr. C. ARVINTE
- GEORGETA SFRÂNCIOC, TORAC, VIOARĂ
SOROCU MARE DIN BEREGSĂU, arr. L. ARDELEAN
ÎNVÂRTITA, arr. L. ARDELEAN
- ION BLAJ, GREBENAȚ, VOCE
„DESCHIDE, MÂNDRO, FEREASTRA”, arr. J. ȘUBLEA
„ȚINE, DOAMNE, VIAȚA MEA”, arr. J. ȘUBLEA
- ALEXANDRU GRAURE, VÂRȘEȚ, SAXOFON
BRÂU, arr. L. ARDELEAN
JOC DE DOI, arr. L. ARDELEAN
- CONSTANTIN DEHELEAN, OFCEA, VOCE
„CASA PĂRINTEASCĂ”, arr. J. ȘUBLEA
„MÂNDRA MEA S-A MĂRITAT”, arr. J. ȘUBLEA
- ANDREI LIUBENOVICI, OFCEA, TROMPETĂ, DEBUTANT
HORA, arr. J. ȘUBLEA
HAȚEGANA, arr. J. ȘUBLEA
- STIVI MIUȚĂ, SÂN-MIHAI, VOCE
„DESCHIDE, MÂNDRO, FEREASTRA”, arr. J. ȘUBLEA
„MÂNDRA MEA FI DOAR A MEA”, arr. L. ARDELEAN
- ALEXANDRU SFRÂNCIOC, TORAC, VIOARĂ
DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
ARDELEANĂ, arr. J. ȘUBLEA
- CRISTIANA ZĂRIA, PETROVASÂLA, VOCE, DEBUTANT
„VIAȚA N-AR FI VIAȚĂ”, arr. J. ȘUBLEA
„FLORI SE SCUTURĂ-N GUTUI”, arr. G. ION
- EMIL JIVCOVICI, RĂȚIȘOR, TROMPETĂ
DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
JOC DE DOI, arr. J. ȘUBLEA
- LILIANA DRAGODAN, VÂRȘEȚ, VOCE, DEBUTANT
„DE CÂND MĂ ȘTIU AM CÂNTAT”, arr. J. ȘUBLEA
„MI-S PUSTANĂ”, arr. A. CEBZAN
- IONELIO LABODE, NICOLINȚ, ACORDEON
DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
BRÂU, arr. D. URSU
- SANDRA BORCA, STRAJA, VOCE, DEBUTANT
„MI-S PUSTANĂ”, arr. A. CEBZAN
„SĂLCUȚĂ CU CREANGA-N RÂU”, arr. J. ȘUBLEA
- DAVID PAVEL SPĂRIOSU SECOȘAN, UZDIN, VOCE
„CÂT ÎI LUMEA DIN BANAT”, arr. J. ȘUBLEA
„MÂNDRULIȚĂ BĂLĂIOARĂ”, arr. J. ȘUBLEA
- ESTERA TAICUNA, COȘTEI, VOCE
„MÂNDRU-I TATA MEU DE MINE”, arr. J. ȘUBLEA
„NE VORBEȘTE, BADE, SATUL”, arr. J. ȘUBLEA
- FABIAN CINCI, VÂRȘEȚ, VIOARĂ, DEBUTANT
JOC DE DOI, arr. J. ȘUBLEA
HORA DE CONCERT, arr. J. ȘUBLEA
- ANDREA EVI, OFCEA, VOCE
„RĂMÂNI, SATULE, CU BINE”, arr. J. ȘUBLEA
„CINE-I DE LA MUNCE”, arr. L. ARDELEAN
PROGRAM ÎN AFARA COMPETIŢIEI
- SAVA ȘI ALEXANDRU BANIAȘ, DOLOAVE, TROMPETĂ
„FOAIE VERDE CA MĂRARIU”, arr. J. ȘUBLEA
„MÂNDRA MEA”, arr. J. ȘUBLEA
„TOATĂ LUMEA VREA SĂ MOR”, arr. L. ARDELEAN
- ADRIAN STOIAN, SATU NOU, SAXOFON
DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
SOROC, arr. J. ȘUBLEA
- ALEXANDRU BABA, VÂRȘEȚ, FLUIER
BRÂU, arr. J. ȘUBLEA
SÂRBA LUI POMPIERU, arr. C. ARVINTE
- LEONID ARDELEAN, NICOLINȚ, ACORDEON
SUB NUCUL BĂTRÂN, arr. J. ȘUBLEA
JOC DE DOI, arr. L. ARDELEAN
ORCHESTRA CNMNR
DIRIJOR: A. FRIANȚ
ÎNVÂRTITA, arr. C. ARVINTE
FANFARA SCA „DOINA” RÂTIȘOR
Potpuriu de melodii populare
FANFARA SMA ,,CULTURA” SATU NOU
Dirijor: Alexandru Frianţ
FANFARA SCA ,,MIHAI EMINESCU” COŞTEI
Dirijor: Petru Purenda
FANFARA SCA ,,ALEKSANDAR SANDI BANJAȘ” – JUNIORI – DOLOAVE
Dirijor: Sava Banjaș
FANFARA ,,TURTURICA” DIN CADRUL SC ,,ION CREANGĂ” MESICI
Dirijor: Todor Basaraba
FANFARA SCA ,,ALEKSANDAR SANDI BANJAȘ” – SENIORI – DOLOAVE
Dirijor: Aleksandar Banjaș
DUMINICĂ 24.08.2025
Ora 19.30
1. ORCHESTRA CNMNR
DIRIJOR: A. FRIANȚ
SUITĂ DE MELODII DIN BANAT, arr. J. ȘUBLEA
2. ALEKSANDAR LASLO, UZDIN, VOCE
,,FRUNZĂ VERDE DE PE FAG” , arr. J.ȘUBLEA
,,LASĂ-CE DE TOT NECAZU”,arr. J.ȘUBLEA
3. DARKO NEDA, UZDIN, ACORDEON
,,HORA”, arr, J. ȘUBLEA
„SÂRBA DE LA LEHLIU, arr. J. ȘUBLEA
4. DAVID PAVEL SPĂRIOSU SECOȘAN, UZDIN, VOCE
,,LUME LASA-MĂ, NU MĂ VORBI”, arr. A. CEBZAN
,,MÂNDRUȚĂ CU OCHII VERZI”, arr. G. ION
5. CRISTINA DALEA, UZDIN, VOCE
,,DOINĂ”, arr. C. DALEA
,,PENTRU BADEA CARE-MI PLACE”, arr. L. ARDELEAN
6. DAVID BUTAN, COȘTEI, SAXOFON
DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
JOC DE DOI, arr. J. ȘUBLEA
7. VANESA CREȚU, UZDIN, VOCE
,,TOATĂ LUMEA ARE UN DOR”, arr. J. ȘUBLEA
,,LUCRU MARE-I OMENIA”, arr. L. ARDELEAN
8. CLAUDIA ȘUBONI ȘI JACLIN PUIA, UZDIN, VOCE
,,BADE PĂLĂRIE NOUĂ”, arr. J. ȘUBLEA
,,UN BĂIAT ȘI O FATĂ”, arr. G. ION
9. JACLIN PUIA, UZDIN, VOCE
,,MĂ ÎNTORC ÎN SAT”, arr. J. ȘUBLEA
,,LA FÂNTÂNA PĂRĂSITĂ”, arr. J. ȘUBLEA
,,AM CRESCUT CU SUFLET BUN”, arr. L. ARDELEAN
10. ADRIAN CEBZAN, SATU NOU, VIOARĂ
HORA, BRÎU ȘI JOC DE DOI, arr. A. CEBZAN
11. LINŢU LINȚA, UZDIN, SAXOFON
DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
JOC DE DOI, arr. J. ȘUBLEA
BĂTUTA MOLDOVENEASCĂ, arr. J. ȘUBLEA
12. DENISA PEIA, ROMÂNIA, VOCE
,,LA MINE ÎN BANAT”, arr. J. ȘUBLEA
,,BACE VANCE BACE”, arr. J. ȘUBLEA
,,DIN BANATUL DE CÂMPIE”, arr. ȘUBLEA
13. SORIN JIVCU, PETROVASÂLA, SOPRAN SAXOFON
DOINĂ, BRÂU ȘI JOC DE DOI, arr. J. ȘUBLEA
14. CRĂCIUN CREȚU, UZDIN, CLARINET
DOINĂ, BRÂU ȘI HAȚEGANA, arr. J. ȘUBLEA
15. BOIAN BOLIANAȚ, SATU NOU, NAI
,,FOAIE VERDE TREI MIGDALE”, arr. J. ȘUBLEA
BRÂU OLTENESC, arr. G. PETROVICI
16. FIRUȚA VOIN, VÂRȘEȚ, VOCE
,,BĂGIȚĂ CU CASA ÎNALTĂ”, arr. J. ȘUBLEA
,,CÂT ÎI BANATUL DE MARE”, arr. J. ȘUBLEA
,,MĂI MÂNDRUȚĂ OCHII TĂI”, arr. G. ION
17. DANIEL CHEȚ, UZDIN, CLARINET
DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA
JOC DE DOI, arr. J. ȘUBLEA
18. ORCHESTRA CNMNR
DIRIJOR: A. FRIANȚ
JOCURI DE DOI, arr. J. ȘUBLEA
OASPEȚII FESTIVALULUI:
FLORIN BOITA – OASPETE DE ONOARE
ANSAMBLUL ,,DUDEȘTEANA” – Dudeştii Noi, România
ANSAMBLUL ,,CUNUNA TIMIȘULUI”, Ghiroda, județul Timiş, România
ANSAMBLUL ,,OBREJANA” comuna OBREJA, județul Caraş-Severin, România
DECERNAREA PREMIILOR
Manifestări adiacente
Joi 21 august 2025
Ora 18.00
Expoziția ,,Mândru-i portul românesc” organizată de Asociația Femeilor ,,Bunicuțele”
Vineri 22 august 2025
Ora 18.00
Simpozionul ,,Oameni de seamă ai Uzdinului” și expoziția de portrete, organizator SLA ,,Tibiscus” Uzdin
Sâmbătă 23 august 2025
Ora 18,00
Vernisajul expoziției ,,Pictura naivă din Uzdin”