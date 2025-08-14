Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Serbia
21
moderate rain
PROGRAMUL FESTIVALULUI DE FOLCLOR ȘI MUZICĂ ROMÂNEASCĂ DIN VOIVODINA –REPUBLICA SERBIA UZDIN 2025

21-24 AUGUST 2025

JOI 21.08.2025

ORA 19.00

FESTIVITATEA DE INAUGURARE A FESTIVALULUI

CĂMINUL CULTURAL „DOINA” – UZDIN

CORUL BĂRBĂTESC AL CC „DOINA” – UZDIN

Dirijor: Daniel Cheț

CORUL FEMININ AL CC „DOINA” – UZDIN

Dirijor: Daniel Cheţ

CORUL BĂRBĂTESC „ARMONIA BĂNĂȚEANĂ”

Dirijor: Bogdan Sebastian

GRUPUL VOCAL AL „CENTRULUI ARTEI POPULARE” NICOLINŢ

Instructor: Alexandra Lelea

GRUPUL VOCAL „FETELE DE LA COȘTEI” AL SCA „MIHAI EMINESCU”

Dirijor: David Butan

GRUPUL VOCAL FEMININ AL SCA „LUMINA” IANCAID

Instructor: Mirela Idvorean Ioviță

GRUPUL VOCAL MIXT AL SCA „STEAUA OFCENILOR” DIN OFCEA

Dirijor: Ema Dehelean

ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ A CC „3 OCTOMBRIE” DIN SATU NOU

Suită orchestrală

Dirijor: Janiel Şublea

ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ A SCA „VESELIA” – GLOGONI           

Suită de melodii populare româneşti                                                  

Dirijor: Dorel Marianu

ORCHESTRA DE MUZICĂ POPULARĂ A CC „DOINA” UZDIN

Suită orchestrală

Dirijor: Lințu Lința

FORMAȚIA DE DANSURI A CC „DOINA” – UZDIN

Dans de munte

Coregrafi: Nicolae și Brândușa Stănescu

Corepetitor: Katarina Kasandra Ecovoiu

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „VESELIA” – GLOGONI                       

Dansuri tradiționale românești                      

Coregrafi: Liljana Trajkovic și Constantin Dehelean

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA ARMONIA– PETROVASÂLA

Dans stilizat din Banat

Coregraf: Benoni Bucur

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „STEAUA OFCENILOR” – OFCEA

Dans stilizat: Brâul felelor

Coregraf: Grațiela Brăgean

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA ARMONIA– PETROVASÂLA

Dans tradițional din Banat

Coregraf: Benoni Bucur

FORMAȚIA DE DANSURI  A ACR ,,VICHENTIE PETROVICI BOCĂLUȚ” – TORAC

Dansuri stilizate: Fete de pe plaiuri bănățene

Instructor: Adina Savici

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA „STEAUA OFCENILOR” – OFCEA

Dans stilizat: Hai la sârbă

Coregraf: Gheorghe Tănase

Coordonator artistic: Grațiela Brăgean

FORMAȚIA DE DANSURI A „CENTRULUI ARTEI POPULARE” NICOLINŢ

Dans de fete

Coregraf: Mihaela Picioane

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA LUCEAFĂRUL – VÂRȘEȚ – seniori

Dans de codru

Coregrafi: Drăgălin și Zoe Jurca

FORMAȚIA DE DANSURI A CC 3 OCTOMBRIE” DIN SATU NOU

Jocuri stilizate din Satu Nou

Coregraf: Marija Vukoslavčević

FORMAȚIA DE DANSURI  A ACR VICHENTIE PETROVICI BOCĂLUȚ” – TORAC

Suită de dansuri tradiționale din Torac

Coregraf: Pera Ocolișan

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA CASA TINERETULUI” – SÂN-MIHAI

Dansuri stilizate: Brâuri din Banat

Coregraf: Denis Ardelean

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA GEORGE COȘBUC” – GREBENAȚ

Dans tradițional: Călușeru

Coregraf: Denis Emanuel Blaj

FORMAȚIA DE DANSURI A  SCA „BANATSKI VEZ” – DOLOAVE

Dansuri traditionale din Banatul de Sud

Coregraf: Lucian Danilov

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA LUCEAFĂRUL – VÂRȘEȚ – juniori

Dans tradițional de pustă

Coregrafi: Drăgălin și Zoe Jurca

Corepetitor: Marina Zarić

FORMAȚIA DE DANSURI A CC „DOINA” – UZDIN

Dans de câmpie

Coregrafi: Nicolae și Brândușa Stănescu

Corepetitor: Katarina Kasandra Ecovoiu

FORMAȚIA DE DANSURI A SCA GEORGE COȘBUC” – GREBENAȚ

Dans stilizat

Coregraf: Daniela Jigherean Bârsan

FORMAȚIA DE DANSURI A CC „DOINA” – UZDIN

Dans de fete

Coregrafi: Nicolae și Brândușa Stănescu

Corepetitor: Katarina Kasandra Ecovoiu

FANFARA SCA „GEORGE COȘBUC” – GREBENAȚ

Dirijor: Ionel Țimerman

VINERI 22.08.2025

SOLIȘTI VOCALI ȘI INSTRUMENTIȘTI

Ora 19.30

ORCHESTRA CNMNR

DIRIJOR: A. FRIANȚ

BARBU LĂUTARU, arr. J. ȘUBLEA

  1. EMILIO BALOȘ, TORAC, ACORDEON

SOROC, arr. J. ȘUBLEA

ÎNVÂRTITA, arr. J. ȘUBLEA

  • IONELIO LABODE, NICOLINȚ, VOCE, DEBUTANT

„DOUĂ VIEȚI”, arr. G. ION

„MÂNDRUŢĂ CU OCHII VERZI”, arr. G. ION

  • BIANCA BĂLAN, UZDIN, VOCE, DEBUTANT

„BACE PLOAIA”, arr. J. ȘUBLEA

„TE JOCI BĂDIȚĂ CU FOCU”, arr. L. ARDELEAN

  • DANIEL PANCIOVAN, VOIVODINȚ, VOCE

„SANIE CU ZURGĂLĂI”, arr. J. ȘUBLEA

„DIN BUCATA MEA DE PÂINE”, arr. L. ARDELEAN

  • EUGEN COJOCAR, SÂN-MIHAI, VOCE, DEBUTANT

„CÂTE MÂNDRE AM IUBIT EU”, arr. J. ȘUBLEA

„CINE ZICE CĂ-I PĂCAT”, arr. J. ȘUBLEA

  • GABRIELA BRĂGEAN, OFCEA, VOCE

„DE-AR FI DUPĂ VOIA MEA”, arr. G. ION

„BAGE NALT ȘI SPRÂNCENAT”, arr. L. ARDELEAN

  • ANASTASIA ELIZA FERA, UZDIN, VOCE, DEBUTANT

„TE-AM IUBIT”, arr. J. ȘUBLEA

„CINE-I OM DE OMENIE”, arr. G. ION

  • CRISTINA CREȚU, UZDIN, VOCE

„CÂNTĂ CUCU PE FÂNTÂNĂ”, arr. J. ȘUBLEA

„CINE-O ZIS LA CÂNTEC FRATE”, arr. J. ȘUBLEA

  • GEORGETA SFRÂNCIOC, TORAC, VOCE

„A MEA INIMĂ NU-I BUNĂ”, arr. J. ȘUBLEA

„BĂNĂȚAN MI NUMELE”, arr. G. ION

  1. ANASTASIA ARDELEAN, SATU NOU, VOCE

„SUS LA FURCA CERNII”, arr. J. ȘUBLEA

„DE-AȘ PUTEA SĂ JOC”, arr. G. ION

  1. ANGELA PAȘCA, NICOLINȚ, VOCE

„CERNĂ APĂ LINĂ”, arr. J. ȘUBLEA

„BATE VÂNT PESTE BANAT”, arr. A. CEBZAN

  1. GRAȚIELA BRĂGEAN, OFCEA, VOCE

„AM UMBLAT LUME PRIN TINE”, arr. J. ȘUBLEA

„TRANDAFIR CU TREI CRENGUȚE”, arr. G. ION

  1. DARCO NEDA, UZDIN, ACORDEON

HORĂ LĂUTĂREASCĂ, arr. J. ȘUBLEA

SÂRBA, arr. J. ȘUBLEA

  1. TEODORA MIC, SATU NOU, VOCE

„CODRULE”, arr. J. ȘUBLEA

„BADEA MEU PERECHE N-ARE”, arr. G. ION

  1. CRISTIAN LUNGU, GREBENAȚ, ACOREDON, DEBUTANT

BRÂU, arr. J. ȘUBLEA

JOC DE DOI, arr. J. ȘUBLEA

  1. VANESA CREȚU, UZDIN, VOCE

„TRANDAFIR CU CREANGA-N APĂ”, arr. J. ȘUBLEA

„DE MICUȚĂ AM TOT CÂNTAT”, arr. G. ION

PROGRAM ÎN AFARA COMPETIŢIEI

  1. TEODOR COZOCEA, ROMÂNIA, ACORDEON

DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA

JOC DE DOI, arr. L. ARDELEAN

  1. CRISTINA MIC, SATU NOU, VOCE

„FATĂ MARE DIN BANAT”, arr. J. ȘUBLEA

„TURTUREA DIN VALEA SEACĂ”, arr. D. URSU

  1. ADRIAN IORGA, VLAICOVĂȚ, VIOARĂ

DOINĂ, arr. A. IORGA

HORĂ, arr. A. IORGA

  • ADINA SAVICI, TORAC, VOCE

„SUS LA FURCA CERNII”, arr. J. ȘUBLEA

„JOS ÎN VALE LA LIVEZI”, arr. G. ION

ORCHESTRA CNMNR

DIRIJOR: A. FRIANȚ

HORA PE LOC, arr. J. ȘUBLEA

FANFARA SC „PROGRESUL” VLAICOVĂȚ

Dirijor: Gheorghe Jorga

FANFARA AMD  ,,TINERETUSATU NOU

Dirijor: Sașa Mandreș

FANFARA  ,,ION ROTARIU – CORDANDIN CADRUL SC ,,EMINESCU” COŞTEI

Dirijor: Ilia Capeţ

FANFARA SCA ,,GEORGE COŞBUCVOIVODINŢ

Dirijor: Cornel Panciovan

FANFARA SCA ,,MIHAI EMINESCU STRAJA

Dirijor: IonelŢimerman

SÂMBĂTĂ 23.08.2025

Ora 19.30

ORCHESTRA CNMNR

DIRIJOR: A. FRIANȚ

DUDULINCA, arr. C. ARVINTE

  1. GEORGETA SFRÂNCIOC, TORAC, VIOARĂ

SOROCU MARE DIN BEREGSĂU, arr. L. ARDELEAN

ÎNVÂRTITA, arr. L. ARDELEAN

  • ION BLAJ, GREBENAȚ, VOCE

„DESCHIDE, MÂNDRO, FEREASTRA”, arr. J. ȘUBLEA

„ȚINE, DOAMNE, VIAȚA MEA”, arr. J. ȘUBLEA

  • ALEXANDRU GRAURE, VÂRȘEȚ, SAXOFON

BRÂU, arr. L. ARDELEAN

JOC DE DOI, arr. L. ARDELEAN

  • CONSTANTIN DEHELEAN, OFCEA, VOCE

„CASA PĂRINTEASCĂ”, arr. J. ȘUBLEA

„MÂNDRA MEA S-A MĂRITAT”, arr. J. ȘUBLEA

  • ANDREI LIUBENOVICI, OFCEA, TROMPETĂ, DEBUTANT

HORA, arr. J. ȘUBLEA

HAȚEGANA, arr. J. ȘUBLEA

  • STIVI MIUȚĂ, SÂN-MIHAI, VOCE

„DESCHIDE, MÂNDRO, FEREASTRA”, arr. J. ȘUBLEA

„MÂNDRA MEA FI DOAR A MEA”, arr. L. ARDELEAN

  • ALEXANDRU SFRÂNCIOC, TORAC, VIOARĂ

DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA

ARDELEANĂ, arr. J. ȘUBLEA

  • CRISTIANA ZĂRIA, PETROVASÂLA, VOCE, DEBUTANT

„VIAȚA N-AR FI VIAȚĂ”, arr. J. ȘUBLEA

„FLORI SE SCUTURĂ-N GUTUI”, arr. G. ION

  • EMIL JIVCOVICI, RĂȚIȘOR, TROMPETĂ

DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA

JOC DE DOI, arr. J. ȘUBLEA

  1. LILIANA DRAGODAN, VÂRȘEȚ, VOCE, DEBUTANT

„DE CÂND MĂ ȘTIU AM CÂNTAT”, arr. J. ȘUBLEA

„MI-S PUSTANĂ”, arr. A. CEBZAN

  1. IONELIO LABODE, NICOLINȚ, ACORDEON

DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA

BRÂU, arr. D. URSU

  1. SANDRA BORCA, STRAJA, VOCE, DEBUTANT

„MI-S PUSTANĂ”, arr. A. CEBZAN

„SĂLCUȚĂ CU CREANGA-N RÂU”, arr. J. ȘUBLEA

  1. DAVID PAVEL SPĂRIOSU SECOȘAN, UZDIN, VOCE

„CÂT ÎI LUMEA DIN BANAT”, arr. J. ȘUBLEA

„MÂNDRULIȚĂ BĂLĂIOARĂ”, arr. J. ȘUBLEA

  1. ESTERA TAICUNA, COȘTEI, VOCE

„MÂNDRU-I TATA MEU DE MINE”, arr. J. ȘUBLEA

„NE VORBEȘTE, BADE, SATUL”, arr. J. ȘUBLEA

  1. FABIAN CINCI, VÂRȘEȚ, VIOARĂ, DEBUTANT

JOC DE DOI, arr. J. ȘUBLEA

HORA DE CONCERT, arr. J. ȘUBLEA

  1. ANDREA EVI, OFCEA, VOCE

„RĂMÂNI, SATULE, CU BINE”, arr. J. ȘUBLEA

„CINE-I DE LA MUNCE”, arr. L. ARDELEAN

PROGRAM ÎN AFARA COMPETIŢIEI

  1.  SAVA ȘI ALEXANDRU BANIAȘ, DOLOAVE, TROMPETĂ

„FOAIE VERDE CA MĂRARIU”, arr. J. ȘUBLEA

„MÂNDRA MEA”, arr. J. ȘUBLEA

„TOATĂ LUMEA VREA SĂ MOR”, arr. L. ARDELEAN

  1.  ADRIAN STOIAN, SATU NOU, SAXOFON

DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA

SOROC, arr. J. ȘUBLEA

  1.  ALEXANDRU BABA, VÂRȘEȚ, FLUIER

BRÂU, arr. J. ȘUBLEA

SÂRBA LUI POMPIERU, arr. C. ARVINTE

  •  LEONID ARDELEAN, NICOLINȚ, ACORDEON

SUB NUCUL BĂTRÂN, arr. J. ȘUBLEA

JOC DE DOI, arr. L. ARDELEAN

ORCHESTRA CNMNR

DIRIJOR: A. FRIANȚ

ÎNVÂRTITA, arr. C. ARVINTE

FANFARA SCA „DOINA” RÂTIȘOR

Potpuriu de melodii populare

FANFARA SMA ,,CULTURA” SATU NOU

Dirijor: Alexandru Frianţ

FANFARA SCA ,,MIHAI EMINESCU” COŞTEI

Dirijor: Petru Purenda

FANFARA SCA ,,ALEKSANDAR SANDI BANJAȘ” – JUNIORI – DOLOAVE

Dirijor: Sava Banjaș

FANFARA ,,TURTURICA” DIN CADRUL SC ,,ION CREANGĂ” MESICI

Dirijor: Todor Basaraba

FANFARA SCA ,,ALEKSANDAR SANDI BANJAȘ” – SENIORI – DOLOAVE

Dirijor: Aleksandar Banjaș

DUMINICĂ 24.08.2025

Ora 19.30

1. ORCHESTRA CNMNR

DIRIJOR: A. FRIANȚ

SUITĂ DE MELODII DIN BANAT, arr. J. ȘUBLEA

2. ALEKSANDAR LASLO, UZDIN, VOCE

,,FRUNZĂ VERDE DE PE FAG” , arr. J.ȘUBLEA

,,LASĂ-CE DE TOT NECAZU”,arr. J.ȘUBLEA

3. DARKO NEDA, UZDIN, ACORDEON

,,HORA”, arr, J. ȘUBLEA

„SÂRBA DE LA LEHLIU, arr. J. ȘUBLEA

4. DAVID PAVEL SPĂRIOSU SECOȘAN, UZDIN, VOCE

,,LUME LASA-MĂ, NU MĂ VORBI”, arr. A. CEBZAN

,,MÂNDRUȚĂ CU OCHII VERZI”, arr. G. ION

5. CRISTINA DALEA, UZDIN, VOCE

,,DOINĂ”, arr. C. DALEA

,,PENTRU BADEA CARE-MI PLACE”, arr. L. ARDELEAN

6. DAVID BUTAN, COȘTEI, SAXOFON

DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA

JOC DE DOI, arr. J. ȘUBLEA

7. VANESA CREȚU, UZDIN, VOCE

,,TOATĂ LUMEA ARE UN DOR”, arr. J. ȘUBLEA

,,LUCRU MARE-I OMENIA”, arr. L. ARDELEAN

8. CLAUDIA ȘUBONI ȘI JACLIN PUIA, UZDIN, VOCE

,,BADE PĂLĂRIE NOUĂ”, arr. J. ȘUBLEA

,,UN BĂIAT ȘI O FATĂ”, arr. G. ION

9. JACLIN PUIA, UZDIN, VOCE

,,MĂ ÎNTORC ÎN SAT”, arr. J. ȘUBLEA

,,LA FÂNTÂNA PĂRĂSITĂ”, arr. J. ȘUBLEA

,,AM CRESCUT CU SUFLET BUN”, arr. L. ARDELEAN

10. ADRIAN CEBZAN, SATU NOU, VIOARĂ

HORA, BRÎU ȘI JOC DE DOI, arr. A. CEBZAN

11. LINŢU LINȚA, UZDIN, SAXOFON

DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA

JOC DE DOI, arr. J. ȘUBLEA

BĂTUTA MOLDOVENEASCĂ, arr. J. ȘUBLEA

12. DENISA PEIA, ROMÂNIA, VOCE

,,LA MINE ÎN BANAT”, arr. J. ȘUBLEA

,,BACE VANCE BACE”, arr. J. ȘUBLEA

,,DIN BANATUL DE CÂMPIE”, arr. ȘUBLEA

13. SORIN JIVCU, PETROVASÂLA, SOPRAN SAXOFON

DOINĂ, BRÂU ȘI JOC DE DOI, arr. J. ȘUBLEA

14. CRĂCIUN CREȚU, UZDIN, CLARINET

DOINĂ, BRÂU ȘI HAȚEGANA, arr. J. ȘUBLEA

15. BOIAN BOLIANAȚ, SATU NOU, NAI

,,FOAIE VERDE TREI MIGDALE”, arr. J. ȘUBLEA

BRÂU OLTENESC, arr. G. PETROVICI

16. FIRUȚA VOIN, VÂRȘEȚ, VOCE

,,BĂGIȚĂ CU CASA ÎNALTĂ”, arr. J. ȘUBLEA

,,CÂT ÎI BANATUL DE MARE”, arr. J. ȘUBLEA

,,MĂI MÂNDRUȚĂ OCHII TĂI”, arr. G. ION

17. DANIEL CHEȚ, UZDIN, CLARINET

DOINĂ, arr. J. ȘUBLEA

JOC DE DOI, arr. J. ȘUBLEA

18. ORCHESTRA CNMNR

DIRIJOR: A. FRIANȚ

JOCURI DE DOI, arr. J. ȘUBLEA

OASPEȚII FESTIVALULUI:

FLORIN BOITA – OASPETE DE ONOARE

ANSAMBLUL ,,DUDEȘTEANA” – Dudeştii Noi, România  

ANSAMBLUL ,,CUNUNA TIMIȘULUI”, Ghiroda, județul Timiş, România  

ANSAMBLUL ,,OBREJANA” comuna OBREJA, județul Caraş-Severin, România  

DECERNAREA PREMIILOR

Manifestări adiacente

Joi 21 august 2025

Ora 18.00

Expoziția ,,Mândru-i portul românesc” organizată de Asociația Femeilor ,,Bunicuțele”

Vineri 22 august 2025

Ora 18.00

Simpozionul ,,Oameni de seamă ai Uzdinului” și expoziția de portrete, organizator SLA ,,Tibiscus” Uzdin

Sâmbătă 23 august 2025

Ora 18,00

Vernisajul expoziției ,,Pictura naivă din Uzdin”