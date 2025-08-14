Mersin – Miamiul turcesc

Când te gândești la vacanța de vară în Turcia, ce loc îți vine primul în minte? Puțini s-ar gândi mai întâi la Mersin…

Mersin este situat în sud-estul mediteranean al Turciei și, împreună cu orașele apropiate Adana și Kahramanmaraș, încă nu este cunoscut ca destinație turistică de renume mondial. Aceste orașe se află la aproximativ 1.000 de kilometri de Istanbul, ceea ce înseamnă că zborul cu avionul sau călătoria pe șosea durează mai mult decât de la Istanbul la Belgrad – un indiciu al faptului că Turcia este, de fapt, atât de vastă. Către Kahramanmaraș și Adana se ajunge cel mai ușor din Serbia prin aeroportul din Belgrad, cu o escală la Istanbul, apoi cu avionul spre aeroporturile locale. Mersin este bine conectat prin autostrăzi și cale ferată, iar în curând este planificată deschiderea unui aeroport internațional.

Mersin se întinde pe mai mult de 30 de kilometri de coastă la Marea Mediterană, unde se succed plaje superbe cu nisip fin. Din acest motiv, este locul ideal pentru cei care caută o vacanță lipsită de valuri de turiști străini. Printre cele mai frumoase plaje aflate în apropierea centrului orașului se numără Kulaköy, Taşucu, Susanoğlu, Kuruçay și Lamas. De‑a lungul litoralului se desfășoară un bulevard pietonal lung de 12 kilometri, umbrit de rânduri de palmieri. Pe această promenadă – considerată de mulți cea mai frumoasă din Turcia și care amintește de Florida – se găsesc numeroase hoteluri, restaurante, cafenele și magazine, fapt pentru care Mersin a devenit cunoscut drept Miami‑ul turcesc sau Perla Mediteranei.

Am ajuns în Mersin cu ocazia Festivalului Citricei, care are loc în fiecare an, în luna noiembrie, chiar pe acest bulevard. Festivalul, de talie internațională, a fost înființat în urmă cu doisprezece ani cu scopul de a promova potențialul turistic al orașului, deoarece aceasta este regiunea cu cea mai mare producție de fructe exotice din întreaga Turcie. Pe mine m-au atras cel mai mult sculpturile de diverse forme (vapor, submarin, caracatiță, dragon…) realizate exclusiv din mii și mii de portocale, lămâi, mandarine… De la gazdele amabile am aflat că elementele din citrice ale acestor figuri sunt împărțite vizitatorilor la finalul evenimentului.

Senka D. PAVLOVIĆ ČOTRIĆ

Articolul îl puteți citi în numărul 33 din 16 august 2025