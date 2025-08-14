O inițiativă brașoveană ce reunește cultura, educația și identitatea românească dincolo de granițe

În mai 2021, în venerabilul și culturalul oraș Brașov, a prins contur un nou proiect de suflet, o inițiativă de rezonanță culturală și identitară: înființarea Asociației Culturale „Aurel A. Mureșianu”, o concretizare a viziunii propuse încă din vara anului 2020 de un grup de intelectuali brașoveni. În fruntea acestui demers s-au aflat prof. pr. Vasile Oltean, neobositul custode al Primei Școli Românești din Șcheii Brașovului și președintele Despărțământului cultural „ASTRA”, și Adrian Toth, cel care avea să devină președintele asociației.

Noua structură culturală și-a asumat cu responsabilitate o dublă menire: revalorizarea operei istoricului Aurel A. Mureșianu, ilustrul descendent al unei familii ce a marcat destinul cultural și național al Transilvaniei, și promovarea valorilor românești prin conservarea, cercetarea și susținerea tradițiilor locale și naționale, precum și a surselor documentare ce reflectă procesul istoric de constituire a poporului român.

Încă din primul an de funcționare, asociația s-a remarcat printr-o strategie articulată și o activitate susținută. Membrii fondatori – între care Vasile Filip Prodea (preot paroh al Bisericii Sf. Nicolae), istoricul Ioan Vlad (membru al Academiei Oamenilor de Știință din România), Tiberiu Coliban (vicepreședinte al Uniunii Junilor din Brașov), Astrid Hermel (directoarea Editurii și Anticariatului „Aldus”), Romeo Martin (secretar general) și Adrian Toth (președinte) – au elaborat un plan de acțiune amplu, fundamentat pe colaborare și deschidere.

Un prim pas a fost integrarea asociației ca membru fondator în cadrul Colegiului ONG-urilor din Brașov, o structură colaborativă ce reunește 31 de asociații, fundații și trei sindicate. Odată cu această apartenență, s-a conturat o rețea de filiale în Franța, Germania, Italia, Suedia, Serbia (Banatul sârbesc) și Marea Britanie, iar reprezentanții acestor filiale participă anual, în luna iulie, la comemorarea luptătorilor anticomuniști din Munții Făgăraș, la Mănăstirea Constantin Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus.

Adrian TOTH

Articolul îl puteți citi în numărul 33 din 16 august 2025