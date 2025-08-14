PROGRAMUL MARELUI FESTIVAL DE FOLCLOR AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA EDIȚIA A 65-A ECICA

VINERI, 22.08.2025, ora 20:00
Programul de deschidere
- Societatea Cultural-Artistică „Ștefan Ștefu”, Ecica
Obicei de Sânziene
INAUGURAREA FESTIVALULUI
- Corul SCA „Ștefan Ștefu”, Ecica
- Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina
Dirijor: Roman Bugar și Grațian Petrovici
- Andrei Tăpălagă, clarinet – Sân-Mihai
- Angela Pașca, voce – Nicolinț
- Liliana Dragodan, voce – Vârșeț
- Valentin Constantin, acordeon – Grebenaț
- Daniel Panciovan, voce – Voivodinț
- Alexandru Graore, saxofon – Vârșeț
- Ramona Răduț, voce – Vârșeț
- Cristian Lungu, acordeon – Grebenaț
- Bogdan Daniel, voce – Grebenaț
- Mario Trăilă, vioară – Ecica
- Ion Blaj, voce – Grebenaț
- Ionelio Labode, acordeon – Nicolinț
- Stivi Miuță, voce – Sân-Mihai
- Stivi Miuță și Alexandra Rancovici Lelea (duet)
- Alexandra Lelea, voce – Torac
- Valentina Secheșan, voce – Petrovasâla
- Alina Trică, voce – Vârșeț
- Grupul vocal al Centrului Artei Populare – Nicolinț
- Orchestra de Muzică Populară Românească „Lyra” a Asociația pentru Artă și Cultură Românească „Vichentie Petrovici – Bocăluț”
- Asociația pentru Artă și Cultură Românească „Vichentie Petrovici – Bocăluț”
- Societatea Cultural-Artistică „George Coșbuc”, Grebenaț
- Societatea Cultural-Artistică „Luceafărul”, Vârșeț
- Centrul de Artă Populară, Nicolinț
- Junii Timișului – Timișoara (România)
SÂMBĂTĂ 23.08.2025, ora 20:00
- Corul bărbătesc „Armonia bănățeană”
- Angelina Dan, voce – Ecica (debutant)
- Aron Brenda, vioară – Ecica
- Laura Petrovici, voce – Ecica
- Lorena Bugar, voce – Ecica (debutant)
- Anastasia Ardelean, voce – Satu Nou
- Adrian Bugar, vioară – Ecica
- Teodora Mic, voce – Satu Nou
- Alexandar Culici, caval fluier – Sumracovaț
- Nemanja Pavlovici, acordeon – Sumracovaț
- Virginia Ibănescu, voce – Uzdin
- Denis Lupșor, vioară – Ecica
- Isidora Ioviță Isac, voce – Iancaid
- Sebastian Bogdan, acordeon – Satu Nou
- Cristina Mic, voce – Satu Nou
- Titus Ciorogar, saxofon – Ecica
- Firuța Voin, voce – Vârșeț
- Lavinius Nicolaevici, clarinet – Straja
Suita de viori:
- Aron Brenda și Denis Lupșor – Ecica
- Costel Magda și Adrian Bugar – Ecica
- Roman Bugar și Marin Bugar – Ecica
- Darko Jokić, acordeon – Čačak
- Ioana Rusu Ardelean, voce – București (România)
- Radu Cuciureanu, taragot – Timișoara (România)
- Mariana Anghel, voce – Alba Iulia (România)
- SCA „Lala”, Ecica
- Ansamblul „Sorocul” – Racovița (România)
MANIFESTĂRILE ADIACENTE
Vineri și sâmbătă (22-23 august) ora 18:00
Galeria Castelului Ecica
Expoziția „Din zestrea străbunicilor”