Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Serbia
21
moderate rain
Abonati-va
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru
Concise, to the point, and a truly global view, our daily email also includes podcasts.
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru

PROGRAMUL MARELUI FESTIVAL DE FOLCLOR AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA EDIȚIA A 65-A ECICA

VINERI, 22.08.2025, ora 20:00

Programul de deschidere

  1. Societatea Cultural-Artistică „Ștefan Ștefu”, Ecica

Obicei de Sânziene

INAUGURAREA FESTIVALULUI

  • Corul SCA „Ștefan Ștefu”, Ecica
  • Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina

Dirijor: Roman Bugar și Grațian Petrovici

  • Andrei Tăpălagă, clarinet – Sân-Mihai
  • Angela Pașca, voce – Nicolinț
  • Liliana Dragodan, voce – Vârșeț
  • Valentin Constantin, acordeon – Grebenaț
  • Daniel Panciovan, voce – Voivodinț
  • Alexandru Graore, saxofon – Vârșeț
  1.  Ramona Răduț, voce – Vârșeț
  1.  Cristian Lungu, acordeon – Grebenaț
  1.  Bogdan Daniel, voce – Grebenaț
  1.  Mario Trăilă, vioară – Ecica
  1.  Ion Blaj, voce – Grebenaț
  1.  Ionelio Labode, acordeon – Nicolinț
  1.  Stivi Miuță, voce – Sân-Mihai
  1.  Stivi Miuță și Alexandra Rancovici Lelea (duet)
  1.  Alexandra Lelea, voce – Torac
  1.  Valentina Secheșan, voce – Petrovasâla
  •  Alina Trică, voce – Vârșeț
  •  Grupul vocal al Centrului Artei Populare – Nicolinț
  •  Orchestra de Muzică Populară Românească „Lyra” a Asociația pentru Artă și Cultură Românească „Vichentie Petrovici – Bocăluț”  
  •  Asociația pentru Artă și Cultură Românească „Vichentie Petrovici – Bocăluț”  
  •  Societatea Cultural-Artistică „George Coșbuc”, Grebenaț    
  •  Societatea Cultural-Artistică „Luceafărul”, Vârșeț  
  •  Centrul de Artă Populară, Nicolinț   
  •  Societatea Cultural-Artistică „Luceafărul”, Vârșeț  
  •  Asociația pentru Artă și Cultură Românească „Vichentie Petrovici – Bocăluț”
  •  Junii Timișului – Timișoara (România)

SÂMBĂTĂ 23.08.2025, ora 20:00

  1. Orchestra de Muzică Populară a Românilor din Voivodina

Dirijor: Roman Bugar și Grațian Petrovici

  • Corul bărbătesc „Armonia bănățeană”
  • Angelina Dan, voce – Ecica (debutant)
  • Aron Brenda, vioară – Ecica
  • Laura Petrovici, voce – Ecica
  • Lorena Bugar, voce – Ecica (debutant)
  • Anastasia Ardelean, voce – Satu Nou
  • Adrian Bugar, vioară – Ecica
  • Teodora Mic, voce – Satu Nou
  1.  Alexandar Culici,  caval fluier – Sumracovaț
  1.  Nemanja Pavlovici, acordeon – Sumracovaț
  1.  Virginia Ibănescu, voce – Uzdin
  1.  Denis Lupșor, vioară – Ecica
  1.  Isidora Ioviță Isac, voce – Iancaid
  1.  Sebastian Bogdan, acordeon – Satu Nou
  1.  Cristina Mic, voce – Satu Nou
  1.  Titus Ciorogar, saxofon – Ecica
  1.  Firuța Voin, voce – Vârșeț
  1.  Lavinius Nicolaevici, clarinet – Straja

Suita de viori:

  • Aron Brenda și Denis Lupșor – Ecica
  • Costel Magda și Adrian Bugar – Ecica
  • Roman Bugar și Marin Bugar – Ecica
  •  Darko Jokić, acordeon – Čačak
  •  Ioana Rusu Ardelean, voce – București (România)
  •  Radu Cuciureanu, taragot – Timișoara (România)
  •  Mariana Anghel, voce – Alba Iulia (România)
  •  SCA „Lala”, Ecica
  •  Ansamblul „Sorocul” – Racovița (România)

MANIFESTĂRILE ADIACENTE

Vineri și sâmbătă (22-23 august) ora 18:00

Galeria Castelului Ecica

Expoziția „Din zestrea străbunicilor”