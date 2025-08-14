Deschiderea „Zilelor de vară ale Alibunarului”

Sătenii au rămas fideli tradiției strămoșești și, în fiecare an, pe data de 15 august, o prăznuiesc pe Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea spirituală a localității și hramul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” a Bisericii Ortodoxe Române din Alibunar. În această zi de aleasă sărbătoare duhovnicească, sunt inaugurate „Zilele de vară ale Alibunarului”, cu un program variat de manifestări culturale și sportive.

În continuare, vă supunem atenției programul manifestărilor adiacente care se derulează în perioada 15–28 august:

• 15 august, începând cu ora 20, pe scena de vară din centrul localității, cu un spectacol folcloric, sunt inaugurate festivitățile de vară ale Alibunarului.

• 18–22 august – turneu competitiv de minifotbal (terenul sportiv din centrul Alibunarului).

• 22 august – bal mascat pentru copii (scena de vară a Centrului de Cultură din Alibunar).

• 23 august – concurs de tir, organizat de Asociația Vânătorilor din Alibunar (ora 8).

• 23 august – expoziție de obiecte meșteșugărești (ora 16).

• 23 august – Turneu memorial de handbal „Tiberie Gherga și Nicolae Bocșan”.

• 24 august – turneu de șah fulger.

• 28 august – programul festiv va încheia sărbătorile de vară ale Alibunarului.

• 30 august – concurs gastronomic: pregătirea la ceaun a gulașului cu carne de vită.

Vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună „Zilele de vară ale Alibunarului”!

Ion MĂRGAN

Articolul îl puteți citi în numărul 33 din 16 august 2025