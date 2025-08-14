O zi dedicată mâncărurilor tradiționale

Sâmbătă, 9 august, pe terenul sportiv din fața Școlii Elementare „3 Octombrie” din Sân-Mihai, a avut loc a doua ediție a concursului gastronomic „Gastrofest”, unde s-au reunit 23 de echipe, în frunte cu cei mai iscusiți bucătari, pentru a se întrece în gătirea celor mai gustoase mâncăruri și specialități gastronomice tradiționale românești (sarmale, fasole cu ciolan la ceaun, gulaș cu carne de vită și specialități la grătar).

Președinta comunei Alibunar, Zorana Bratić, a avut deosebita onoare de a inaugura acest eveniment gastronomic și, la început, a mulțumit gazdelor pentru invitație, menționând că se simte foarte bine de fiecare dată când se află în mijlocul acestor oameni harnici și ospitalieri, precum sunt sâmienții. A subliniat că este de salutat faptul că pasionații de mâncăruri tradiționale sunt astăzi împreună la Sân-Mihai pentru a-și demonstra măiestria în gătirea specialităților și a mâncărurilor tradiționale, care s-au servit și care, și în ziua de azi, sunt prezente pe mesele bunilor gospodari.

Comuna Alibunar se mândrește cu faptul că, pe teritoriul ei, conviețuiesc în relații de bună prietenie și toleranță deplină apartenenți ai minorității române, pe care îi apreciază în mod deosebit și pe care îi va sprijini în continuare în dorința lor de a menține nealterat patrimoniul gastronomic al românilor de pe aceste meleaguri.

Cu acest prilej, primarul satului, Darian Tăpălagă, a ținut să mulțumească onoraților oaspeți pentru prezență, menționând, printre altele, faptul că, anul trecut, la prima ediție, s-a început cu concursul de gătire la ceaun a gulașului din carne de vită, iar în acest an organizatorii au venit cu ideea de a extinde oferta de pregătire a mâncărurilor tradiționale românești.

Ion MĂRGAN

Articolul îl puteți citi în numărul 33 din 16 august 2025