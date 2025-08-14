Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Serbia
21
moderate rain
Abonati-va
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru
Concise, to the point, and a truly global view, our daily email also includes podcasts.
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru

S-au încheiat „Zilele Uzdinului”

În cursul lunii trecute, SLA „Tibiscus”, în perioada 5–26 iulie, a organizat ediția a XVII-a a tradiționalei manifestări „Zilele Uzdinului”. Astfel, au fost organizate următoarele acțiuni culturale, și nu numai:

  1. Expoziție de pictură naivă (pe farfurii) a Ileanei Oalge
  2. Lansări de carte și reviste. Astfel, au fost lansate următoarele cărți:
    Actele Simpozionului „Oameni de seamă ai Banatului” 2021–2022; „Arta poemului ca supraviețuire”, autor Ionel Bota; „Monografia Concursului de recitatori «Buna Vestire»” a autorilor Elena Maria Murgu și Vasile Barbu, precum și revista „Sport južnog Banata”, în totalitate consacrată activităților SLA „Tibiscus” din Uzdin.
  3. Tabăra de fotografie artistică, ediția a VIII-a.
  4. „Ceaunul uzdinean”, ediția a XX-a, întreceri la prepararea ciorbei de pește. Juriul, prezidat de către Gabriel Băbuț, a premiat următoarele trei echipe:
    Premiul I – Echipa „Tamiska 4B” (șef Milan Milievici din Covăcița)
    Premiul II – Echipa „Boss Expres” (șef Virginel Bosică)
    Premiul III – Echipa „Brașa și Keti” (din Covăcița)
  5. Festivalul Internațional de Poezie „Drumuri de spice”, ediția a XXXII-a
  6. Spectacolul în aer liber (în centrul Uzdinului) al Ansamblului Folcloric „Plaiurile Bârgăului” din Prundul Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud.

Vasile BARBU

Articolul îl puteți citi în numărul 33 din 16 august 2025