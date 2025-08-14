S-au încheiat „Zilele Uzdinului”

În cursul lunii trecute, SLA „Tibiscus”, în perioada 5–26 iulie, a organizat ediția a XVII-a a tradiționalei manifestări „Zilele Uzdinului”. Astfel, au fost organizate următoarele acțiuni culturale, și nu numai:
- Expoziție de pictură naivă (pe farfurii) a Ileanei Oalge
- Lansări de carte și reviste. Astfel, au fost lansate următoarele cărți:
Actele Simpozionului „Oameni de seamă ai Banatului” 2021–2022; „Arta poemului ca supraviețuire”, autor Ionel Bota; „Monografia Concursului de recitatori «Buna Vestire»” a autorilor Elena Maria Murgu și Vasile Barbu, precum și revista „Sport južnog Banata”, în totalitate consacrată activităților SLA „Tibiscus” din Uzdin.
- Tabăra de fotografie artistică, ediția a VIII-a.
- „Ceaunul uzdinean”, ediția a XX-a, întreceri la prepararea ciorbei de pește. Juriul, prezidat de către Gabriel Băbuț, a premiat următoarele trei echipe:
Premiul I – Echipa „Tamiska 4B” (șef Milan Milievici din Covăcița)
Premiul II – Echipa „Boss Expres” (șef Virginel Bosică)
Premiul III – Echipa „Brașa și Keti” (din Covăcița)
- Festivalul Internațional de Poezie „Drumuri de spice”, ediția a XXXII-a
- Spectacolul în aer liber (în centrul Uzdinului) al Ansamblului Folcloric „Plaiurile Bârgăului” din Prundul Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud.
Vasile BARBU
