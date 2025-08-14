Autorii Mariana Stratulat şi Valentin Mic – deţinători ai prestigiosului Premiu „Pana de aur”

Weekendul trecut, Sarajevo a fost centrul poeziei și al artei în Balcani. La hotelul „Izvor” din Ilidža s-au adunat peste 150 de poeți din România, Moldova, Serbia, Macedonia, Bosnia și Herțegovina, Croația și Slovenia. Festivalul Academiei Mondiale de Literatură „Pana de Aur” a fost deschis de președintele și poetul Trandafir Sâmpetru, iar pe oaspeți i-au salutat organizatorii Nermina Adžović Mustagrudić și Ćazim Mučić.

CPE „Libertatea” a fost reprezentată de directoarea Mariana Stratulat, președintele Consiliului de Administraţie Marinel Petrică și de subsemnata Gordana Kovačević, autoarea și colaboratoarea acestei instituţii.

Marianei Stratulat i-au fost înmânate o medalie de aur şi trofeul – o distincție specială pentru creație și contribuția sa culturală și artistică – de acelaşi premiu bucurându-se şi Valentin Mic.

Acest festival multicultural și multilingv este o dovadă a solidarității și cooperării dintre toate popoarele din Balcani, dar și o confirmare că arta șterge toate granițele dintre oameni și în oameni.

Gordana KOVAČEVIĆ

Articolul îl puteți citi în numărul 33 din 16 august 2025