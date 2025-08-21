Cânt cu suflet pentru suflet

Așa merge cunoscutul cântec românesc, dar se potrivește de minune și asociației iubitorilor de plante „Semințe de suflet”, din România deoarece donarea de semințe autohtone se face „din suflet pentru suflet”.

Am avut cinstea ca domnul Denis Stratulat să mă invite la frumosul eveniment „Soiurile vechi – între cultură și natură”, organizat de CPE „Libertatea” împreună cu Centrul Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală și Centrul de Cultură Vârșeț.

După cum vă este cunoscut, Denis Stratulat este redactorul rubricii „Omul și natura” al săptămânalului nostru „Libertatea” și, de data aceasta, a fost coordonatorul acestui frumos eveniment care a avut loc la Vârșeț în luna septembrie 2024.

Pe lângă președinta asociației „Semințe de suflet” care este doamna Rodica Meirosu, au mai fost prezenți iubitori de plante autohtone din România, Moldova și Serbia.

Fiecare dintre participanți am expus semințe în pliculețe de care dispuneam în surplus și le-am regalat din suflet vizitatorilor, dar am făcut și schimb între noi.

Eu am dus semințe de zinia, aster, porumb dulce și plante pentru ghivece, Sempre Vivum.

Pot spune că a fost un eveniment bine organizat și s-a făcut o frumoasă paralelă între natură și cultură. La fel, a fost util căci a fost organizat toamna deoarece ne putem lua și semințe pe care le semănăm toamna, ca salata de diferite soiuri, spanacul, leușteanul, mărarul, pătrunjelul etc.

De asemenea, am primit în dar diferite soiuri de castraveți, roșii și ardei.

Ileana BELU

