Pasiunea pentru dans și tradiție care unește generații

Când spui „dans popular” la Școala Elementară „Sfântul Gheorghe”, primul nume care îți vine în minte este Florentina Puia. Începuturile poveștii sale de coregraf datează din 1989, când, pe lângă rolul de învățătoare, și-a asumat misiunea de a duce mai departe dansul tradițional românesc. De atunci, munca, răbdarea și dragostea pentru copii au dat roade.

În 1994, sub îndrumarea ei, elevii din ciclul V–VIII au ajuns până la întrecerile republicane, ducând pe scenă nu doar pași de dans, ci și sufletul comunității. Anii au trecut, dar energia și devotamentul au rămas aceleași. Anul trecut și anul acesta, formațiile pregătite de ea au obținut rezultate frumoase la întrecerile provinciale, demonstrând că tradiția nu doar se păstrează, ci și evoluează.

Pregătirea pentru un nou început

Toamna aceasta, echipa școlii se pregătește pentru festivalul din Kula, unul dintre evenimentele culturale de referință din zonă. Repetițiile sunt intense: pașii trebuie să fie perfecți, costumele – impecabile, iar energia – la cote maxime.

Alături de Florentina Puia, din anul trecut, prof. Aneta Măran Miclea lucrează ca şi corepetitoare, aducând un plus de armonie și acompaniament live la repetiții. Împreună, ele creează o atmosferă în care disciplina se împletește cu bucuria dansului.

Florentina nu se ocupă doar de marii dansatori. Ea este prezentă și la repetiții alături de directoarea CC „Doina”, Katarina K. Ecovoiu, și de prof. Aneta Măran Miclea, lucrând cu cei mai mici – de la grădiniță și ciclul I–IV – până la adolescenții din ciclul V–VIII. Toți pregătesc împreună un program special de deschidere a festivalului, menit să cucerească publicul și să transmită emoția autentică a folclorului.

În plus, participă cu formația de dans a școlii și la manifestările organizate de Asociația Femeilor „Bunicuțele”, ducând tradiția în mijlocul comunității.

Virginia PUIA

