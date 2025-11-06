Dialog pentru consolidarea comunității românești din Serbia

Pe data de 31 octombrie, în sediul Primăriei comunei Alibunar, a avut loc o întâlnire oficială dedicată comunității românești din Serbia. La întâlnire au fost prezenți: Darian Tăpălagă, în calitate de vicepreședinte al Adunării comunale Alibunar și membru al Consiliului Național al Minorității Române din Serbia (CNMNR), alături de Aleksandar Siveri, președintele Adunării comunale Alibunar, Valentin Ardelean, președinte al CNMNR, Stevan Mihailov și Daniel Magdu, membri ai CNMNR.

Delegația senatorilor din Comisia pentru românii de pretutindeni a fost alcătuită din: Cristina Dumitrescu, președinte al Comisiei pentru românii de pretutindeni, Laurențiu Plăeșu, vicepreședinte al Senatului României, Ștefan Geamănul, senator, Ionuț Sandu, senator, și Eugen Popescu, director al Centrului Român de Studii și Strategii și consilier în Senatul României.

La întâlnire au fost abordate teme privind viitorul comunității românești din Serbia. Printre subiectele discutate s-au numărat:

• bursele oferite de statul român pentru elevii și studenții care urmează cursurile în limba română;

• necesitatea sprijinirii și motivării tinerilor care doresc să urmeze o carieră didactică;

• finanțarea asociațiilor românești din Serbia;

• posibilitatea obținerii fondurilor pentru reparația Căminului Cultural din Sân-Mihai, un proiect vital pentru viața culturală locală.

În debutul întâlnirii, Aleksandar Siveri a adresat câteva cuvinte delegației, prezentând pe scurt istoria localității Alibunar, evoluția ei administrativă și rolul acesteia în viața multiculturală a întregii zone. Ulterior, discuțiile s-au extins și asupra situației economice a comunei, a provocărilor actuale și a perspectivelor de dezvoltare.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 45 din 8 noiembrie 2025