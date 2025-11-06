Un dialog deschis pentru păstrarea identității românești din Serbia

Vineri, 31 octombrie, localitatea Satu Nou a avut onoarea de a primi vizita unei delegații a Senatului României, reprezentând Comisia pentru românii de pretutindeni, în cadrul unui amplu turneu de documentare privind situația comunităților românești din Serbia.

Din delegație au făcut parte Cristina Dumitrescu, președintele Comisiei, Laurențiu Băieșu, membru al Comisiei și vicepreședinte al Senatului, precum și senatorii Ștefan Geamănă și Ionuț Sandu, toți animați de dorința sinceră de a cunoaște mai îndeaproape realitățile cu care se confruntă românii din afara României.

La Școala Elementară „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou, distinșii oaspeți au fost întâmpinați de directorul instituției, prof. Marinel Blaj, de cadrele didactice: prof. Stevan Mihailov, prof. Alexandru Frianț și învățătoarea Marinela Frianț, alături de Marcela Cornean Stojičić, director al Casei de Cultură „3 Octombrie”.

În cadrul întâlnirii, discuțiile s-au concentrat pe problematica menținerii cursurilor în limba română, o chestiune tot mai sensibilă în contextul scăderii numărului de elevi înscriși, fapt ce pune în pericol continuitatea învățământului cu predare în limba maternă.

Cadrele didactice și reprezentanții locali au oferit oaspeților informații valoroase despre situația educației, activitățile culturale și eforturile depuse pentru păstrarea identității naționale în această localitate.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 45 din 8 noiembrie 2025