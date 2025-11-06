„Unde teatrul clasic întâlnește viitorul”

În sala Teatrului Național „Sterija” din Vârșeț a luat sfârșit cunoscutul Festival de Teatru „Toamna teatrală vârșețeană”. Acest festival este unul internațional de teatru clasic. Evenimentul cultural a fost organizat de Teatrul Național „Sterija” și sprijinit de orașul Vârșeț, de Secretariatul Provincial pentru Cultură, Informare Publică și Relații cu Comunitățile Confesionale, precum și de Ministerul Culturii al Serbiei.

Anul acesta, festivalul a ajuns la ediția a XXXII-a. Festivalul a fost oficial deschis de către dr. Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură, care a menționat următoarele:„Este o mare onoare și plăcere ca în această seară, aici, în Vârșețul nostru, un oraș bogat în istorie, cultură și creativitate, să deschidem împreună o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru Clasic «Toamna teatrală vârșețeană». Teatrul a fost întotdeauna mult mai mult decât o scenă și un reflector. Pentru locuitorii Vârșețului, teatrul este o parte integrantă a vieții comunității noastre, iar acest festival, care dă pulsul puternic inimii culturale a Vârșețului, reprezintă coroana evenimentelor artistice și teatrale din oraș.

Festivalul este o oportunitate de a ne bucura de spectacolele teatrelor naționale și străine, dar și un spațiu de întâlnire între public și artiști, între tradiție și modernitate, între emoții și gânduri. Le mulțumim sincer tuturor celor care, an de an, contribuie la recunoașterea și aprecierea acestui eveniment — participanților, organizatorilor și, mai ales, vouă, publicului valoros și loial.

«Toamna teatrală vârșețeană» este un festival care crește împreună cu orașul, iar orașul Vârșeț susține cu mândrie cultura și investește în toate evenimentele sale culturale, în special în cele care îl fac un oraș recunoscut pentru cultura sa.”

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 45 din 8 noiembrie 2025