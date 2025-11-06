Întâlniri de succes și dialog constructiv

Joi, 30 octombrie, o delegație a Senatului României, reprezentând Comisia pentru românii de pretutindeni, a întreprins un turneu de documentare dedicat cunoașterii situației actuale a comunităților românești din Serbia, în orașul Vârșeț.

Din delegație au făcut parte senator Cristina Dumitrescu, președinte al Comisiei pentru Românii de Pretutindeni, senator Laurențiu Plăeșu, vicepreședinte al Senatului României, senator Ștefan Geamănu, senator Ionuț Sandu şi Eugen Popescu, director al Centrului Român de Studii și Strategii și consilier în Senatul României, toți animați de dorința sinceră de a cunoaște mai îndeaproape realitățile cu care se confruntă românii din afara granițelor țării.

Vizita a debutat la sediul Consulatului General al României la Vârșeț, unde delegația a fost primită de consulul general Anca Corfu. După această întâlnire, înalții oaspeți, însoțiți de Anca Corfu și Daniel Magdu, au poposit la Punctul de corespondență al Casei de Presă și Editurii „Libertatea” din Vârșeț.

Acolo au fost întâmpinați de Mariana Stratulat, director, și Marin Gașpăr, redactor al Editurii „Libertatea”. Discuțiile s-au axat pe activitatea acestei instituții care, în primăvara acestui an, a sărbătorit 80 de ani de existență. S-a vorbit despre clădirea „Libertăţii”, despre proiectele editoriale și despre rolul publicației în păstrarea limbii și identității românești din Voivodina. La întâlnire a fost prezent și dr. Traian Căcina, responsabil pentru cultură în Executivul orașului Vârșeț, care a vorbit despre activitatea culturală a românilor din zonă. Ionel Cugia, actor al Teatrului Naţional „Sterija”, a vorbit despre proiectele desfășurate în cadrul Scenei Profesioniste în Limba Română.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 45 din 8 noiembrie 2025