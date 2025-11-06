Sân-Mihai, altarul doinei românești

Pe 31 octombrie, la Sân-Mihai s-a desfășurat cea de-a VII-a ediție a Festivalului Internațional de Doine „Spice de Aur”, un eveniment care continuă să demonstreze că tradiția nu se lasă îngenuncheată de vremuri sau de modernismul grăbit care acaparează totul, ci din contră, este un eveniment care întruchipează dorul, dragostea și sufletul neamului nostru. Festivalul a fost organizat de către Casa Tineretului din Sân-Mihai și Asociația ,,Festivalului Internațional de Doine «Spice de Aur»”.

La începutul programului am avut deosebita plăcere să ascultăm o suită de melodii din Ardeal interpretate de Orchestra Consiliului (aranjament: Janiel Şublea).

În numele Comitetului de organizare a festivalului, a pășit pe scenă Denis Ardelean, preşedintele festivalului, care a salutat prezența tuturor și le-a urat oaspeților bun venit la Sân-Mihai.

Publicului s-a adresat și președintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, dr. Valentin Ardelean, cu următoarele cuvinte: ,,Dragi prieteni, dragi iubitori ai cântecului și tradiției româneşti, este o bucurie să fim din nou împreună, aici, la Sân-Mihai, la cea de-a VII-a ediție a Festivalului Internațional de Doine «Spice de Aur»”. În această seară, nu doar asistăm la un eveniment cultural, ci sărbătorim sufletul românesc, acel dor și acea simțire care ne unesc, oriunde ne-am afla.

Mulțumesc gazdelor noastre pentru primirea caldă, artiştilor care ne vor încânta şi tuturor celor care, an de an, pun dragoste şi trudă pentru ca tradiția noastră să meargă mai departe. Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia este alături de voi cu toată inima, mândru de această bogăție de cântec și de spirit românesc”.

Doamna senator Cristina Dumitrescu, preşedinte al Comisiei pentru Românii de Pretutindeni, a deschis oficial programul, menționând: ,,Este o onoare să fim în această seară aici, la acest minunat festival. În numele tuturor, doresc să vă felicit pe toți pentru că luați parte la acest festival. Felicit organizatorii, care au ajuns la a șaptea ediție. Vă felicit și pentru faptul pentru că anul trecut ați avut peste 140 de evenimente în regiune, toate în spirit românesc. Prin aceste evenimente, ducem mai departe identitatea românească. Prin doină aș îndrăzni să spun că avem cele mai importante și cele mai puternice esențe, pentru că doina, oriunde în lume s-ar asculta, este reprezentativă neamului românesc. Oriunde bate o inimă de român, este România. Așadar, vă felicit încă o dată și deschidem oficial festivalul”.

Amintim și faptul că printre oficialitățile prezente la festival s-au numărat: senator Laurenţiu Plăeșu – vicepreşedinte al Senatului României, senator Stefan Geamănul, senator lonuţ Sandu, Eugen Popescu- director al Centrului Român de Studii şi Strategii şi consilier în Senatul României, Anca Corfu – consul general al Consulatului General al României la Vârşeţ, Daniel Bala – ministru-consilier al Consulatului României la Vârşet, Aleksandar Siveri – preşedintele consiliului municipal Alibunar, Darian Tăpălagă- vicepreşedintele Consiliului Municipal Alibunar, părintele vicar Emanuel Tăpălagă, Valentin Ardelean – preşedintele Consiliului Național al Minorității Naţionale Române din Serbia, Ion Sfera, directorul școlii din localitate, Stevan Mihailov – vicepreşedintele Consiliului Naţional al Minorității Naţionale Române din Serbia și Daniel Magdu, membru în Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia.

În continuarea programului i-am ascultat pe soliştii Andrei Teodor Tăpălagă, la clarinet, care ne-a încântat cu o doină și un brâu, în aranjamentul lui G. Ion. A urmat Eugen Cojocar, care a interpretat două piese: „De la deal răsare luna” și „Câte mândre am iubit eu”. Emil Jivcovici a interpretat la trompetă o doină și un joc de doi (aranjament: Janiel Şublea).

Adriana PETROI

