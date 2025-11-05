O jucătoare cu multe calități

Săptămâna trecută am stat de vorbă cu Marinel Ardelean, antrenorul Clubului de Tenis de Masă „Banatul” din Sân-Mihai. El ne-a vorbit despre rezultatele obținute de către jucătoarea Nevena Stamenović care joacă la CTM „Banatul” din Sân-Mihai. Nevena este o jucătoare tânără și foarte talentată. Ea a obținut multe premii și medalii la diferite competiții de tenis de masă. A participat la competițiile școlare de tenis de masă care au fost organizate, mai întâi, la Sân-Mihai iar după aceea și cele regionale la Vârșeț unde Nevena a obținut locul întâi și s-a plasat la competițiile republicane de tenis de masă.

În anul 2022, Nevena a participat la Campionatul Deschis al Asociație de Tenis de Masă din Serbia Centrală la categoria cadete, la Campionatul Serbiei la individual la categoria tinere cadete, Turneul Belgradului în 2021 la categoria sa precum și la Campionatul deschis al orașului Vârșeț în 2021. La tradiționalul turneu de tenis de masă „Gewo” de la Sân-Mihai, într-o concurență foarte puternică, fiindcă la acest turneu au participat și jucătoarele din Ungaria și România, a obținut un rezultat de toată stima.

A urmat Turneul de Anul Nou de la Novi Sad unde a avut o prestație foarte bună cucerind pe echipe locul trei, a participat și la turneele internaționale de la Arad în România unde a cucerit locul trei, la Dumbrăvița ( România) unde, la fel, a cucerit locul trei. A participat la toate turneele din țară, și anume, la Ljubovija, Beočin, Subotica, Novi Sad, Belgrad, Kragujevac, Kruševac, Niš și în multe alte orașe din Serbia. La o ediție a tradiționalului turneu de Anul Nou din Novi Sad a cucerit locul întâi iar într-un alt an a cucerit locul trei.

La o vârstă mai mică, Nevena a cucerit la dublu locul întâi la categoria I-IV, o categorie pentru copiii mai mici. Precum am spus, Nevena joacă pentru echipa „Banatul” care, în momentul de față, se află în Divizia a doua a Serbiei cu șanse reale că la anul viitor să joace într-un rang mai înalt.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 45 din 8 noiembrie 2025