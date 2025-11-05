În sala Clubului de Șah „Unire”a din Râtișor, săptămâna trecută, s-a desfășurat „Turneul Memorial de șah 2025”. Acest eveniment sportiv a fost organizat de către CȘ „Unirea” din Râtișor în amintirea tuturor jucătorilor care au jucat pentru acest club, în prezent, plecați la cele veșnice. La începutul turneului, Pau Voina, președintele clubului s-a adresat participanților cu câteva cuvinte de salut, reamintind că acest eveniment sportiv tradițional este organizat de către Clubul de șah din Râtișor ca semn de respect și amintire față de toți jucătorii care au jucat pentru acest club, în prezent, nemaifiind în viață. După aceea, s-a dat un minut de reculegere pentru victimele și tragedia care a fost acum un an de zile la stația de tren din Novi Sad.

Acest turneu este foarte important pentru această localitate care are o tradiție îndelungată la această disciplină sportivă. Acest turneu de șah este un turneu internațional cu un reiting bun la care participă nu numai jucătorii din Voivodina, ci, și jucătorii din România. La turneu au participat 20 de jucători care dispun de diferite categorii la șah. Jucătorii de la Timișoara din România care au participat au fost: Stefan Romulus Cristian, Stefan Iulia Cristina, Crăciun Ovidiu, Panc Samuel iar cei din Voivodina, Cotârlă Sebastian, Grujić Slavoljub, Dimitrijević Srđan, Rankov Petar, Ardelean Ion, Voina Pau, Jurca Petru, Radošević Strahinja, Tiberiu Brankovici, Voina Victor, Nešić Vukadin, Mladenovski Dragan, Nešić Vladimir, Bălan Gheorghe, Ulman Alexandru, Iovanov Novak.

Sistemul de joc a fost după sistemul elvețian unde s-au disputat 11 runde de joc. Fiecare jucător a avut la dispoziție câte cinci minute de gândire. Toate partidele de șah au fost supravegheate de arbitru calificat, Petar Stajić.

Vasilie PETRICĂ

