„Aventurile micului Darko” – o celebrare a imaginației și a copilăriei eterne

Într-o atmosferă caldă, destinsă și plină de emoție, Sala „Branko Ćopić” a răsunat joi, 30 octombrie, de râsete, aplauze și bucuria redescoperirii copilului interior. Aici a avut loc lansarea romanului pentru copii „Avanture malog Darka” („Aventurile micului Darko”), semnat de scriitoarea Mariana Stratulat. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul ediției a 68-a a prestigiosului Târg Internațional de Carte din Belgrad, reunind iubitori de literatură, cadre didactice, părinți și tineri cititori dornici să pătrundă în lumea imaginației.

Cuvintele de bun-venit au fost rostite de Milan Orlić, reprezentant al Editurii „Mali Nemo”, la care a apărut volumul. În continuare, scriitoarea Verica Preda PreVera și artista multimedială Nikolina Babić, prin stilul lor artistic, unic și creativ, ambele de la Asociația VAU ARS din Vârșeț, au introdus publicul în universul luminos al Marinei Stratulat, privit prin ochii curioși ai micului Darko.

„În această țară fermecată, unde fantezia are propriile reguli, iar visele nu cunosc hotare, trăiește un băiețel pe nume Darko. Vioi, jucăuș și plin de imaginație, el se bucură din toată inima de călătoria numită copilărie…”, a citat Nikolina Babić din introducerea cărții, oferind publicului o primă incursiune în lumea eroului principal.

Un moment artistic plin de farmec a fost oferit de membrii atelierului „Smehuljci” din cadrul Asociației VAU ARS, care, sub îndrumarea Vericăi Preda PreVera, au prezentat printr-o dramatizare creativă povestirile alese din volum – proiecția filmulețului realizat de ei stârnind ropote de aplauze.

Romanul, publicat în colaborare cu editurile „Mali Nemo” și „Libertatea”, este o veritabilă incursiune în universul inocenței, unde curajul, imaginația și tandrețea se împletesc armonios. Personajul principal, micul Darko, poartă cititorul printr-o suită de aventuri colorate, pline de umor și emoție. Magia textului este completată de ilustrațiile delicate ale Anetei Gașpar, care conferă fiecărei pagini o vibrație caldă și un farmec vizual aparte.

