Succes remarcabil la Festivalul Internațional de Teatru „FestteamArt” din Lugoj

La doar nouă zile după premieră, Scena profesionistă în limba română a Teatrului Național „Sterija” din Vârșeț a participat, pe 25 octombrie 2025, la cea de-a XVI-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru „FestteamArt” din Lugoj, prezentând spectacolul „Ești vinovat(ă)!”.

În sala arhiplină a Casei de Cultură „Traian Grozăvescu”, actorii Monica Boldovină Bugle, Corina Trocea și Darie Doclean au oferit publicului un spectacol de neuitat, răsplătit cu aplauze repetate pe tot parcursul reprezentației și cu o ovație entuziastă la final.

„Mă bucur enorm că am avut ocazia să particip, alături de colegii mei și de echipa tehnică a Scenei în limba română, la prezentarea spectacolului «Ești vinovat(ă)!», regizat și adaptat de Pedja Stojmenović, în cadrul Festivalului din Lugoj. Colaborarea mea cu teatrul lugojean datează din 1996, iar de fiecare dată revin cu aceeași emoție. Sala a fost plină, publicul receptiv, iar aplauzele – nesfârșite”, a declarat Monica Boldovină Bugle, una dintre protagonistele spectacolului.

Publicul din Lugoj s-a dovedit, și de această dată, călduros și entuziast, reacționând intens la fiecare moment scenic. „A fost o primire fantastică, un public minunat! Uneori spectacolul își construiește propriul public, iar la Lugoj exact asta s-a întâmplat. Ne-am simțit cu toții extraordinar”, a adăugat Darie Doclean, vizibil emoționat după reprezentație.

La rândul ei, Corina Trocea a remarcat vibrația și empatia publicului lugojean: „Publicul a reacționat la fiecare gest, la fiecare moment. Ne-a încurajat cu aplauze pe tot parcursul reprezentației. M-a impresionat energia lor și sper să revin cât mai curând pe scena teatrului din Lugoj”.

Marinel PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 45 din 8 noiembrie 2025