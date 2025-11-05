Tradiție și excelență literară

În data de 2 noiembrie 2025, la Târgul Internațional de Carte din Belgrad a avut loc o adevărată sărbătoare, un eveniment cultural de amploare, destinat oamenilor de cultură, scriitorilor și tuturor iubitorilor de literatură.

La standul Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informare Publică și Relațiile cu Comunitățile Confesionale, Editura „Libertatea” din Panciova a prezentat, ca în fiecare an, cele mai noi volume apărute.

Mariana Stratulat, directoarea Casei de Presă și Editură „Libertatea”, a adresat publicului un cuvânt de salut, subliniind că în acest an editura a participat la numeroase evenimente și târguri internaționale – în Grecia, Bosnia și Herțegovina, România și Bulgaria – unde a obținut premii. Cărțile editurii au fost prezentate nu doar în Serbia, ci și în multe alte țări europene. Ea a amintit că, în anul jubiliar, în care CPE „Libertatea” sărbătorește 80 de ani de activitate neîntreruptă, instituția a avut o activitate editorială deosebit de bogată.

Moderatorul evenimentului a fost dr. Eufrozina Greoneanț.

Prima carte prezentată publicului numeros a fost volumul „Mihai Eminescu 175 – Bibliografie Lumina 1947–2025”, semnat de Ioan Baba. Apărut în Anul Eminescu 2025, volumul marchează 175 de ani de la nașterea poetului și 80 de ani de la înființarea Casei de Presă și Editură „Libertatea”. Din motive de sănătate, autorul nu a putut fi prezent, însă Mariana Stratulat a explicat că această lucrare este mai mult decât un volum aniversar – este o operă de suflet, un act de devotament și credință în puterea eternă a cuvântului scris. Ioan Baba reconstituie, filă cu filă, prezența spiritului eminescian în cultura românilor din Serbia, oferind o perspectivă amplă și luminoasă asupra modului în care poetul național continuă să trăiască prin generații.

În paginile acestei bibliografii se adună nu doar nume, articole și referințe, ci și o întreagă lume spirituală care s-a hrănit, de-a lungul deceniilor, din seva eminesciană. Poetul național nu este, în paginile acestui volum, un reper îndepărtat, ci un prieten de drum al comunității românești din Serbia, o lumină care a însoțit revista „Lumina” de-a lungul vremii și care continuă să o inspire.

La final, s-a subliniat că, într-o lume în care valorile autentice sunt adesea umbrite de efemer, Ioan Baba ne oferă o carte scrisă cu suflet – o lucrare închinată dăinuirii limbii române și demnității culturale –, prin care se înscrie, pe deplin meritat, între marii păstrători ai memoriei eminesciene și ai culturii române de pretutindeni.

Din motive obiective, redactorul responsabil al Editurii „Libertatea”, Marin Gașpăr, nu a putut fi prezent, dar a transmis o prezentare scrisă a volumelor publicate în 2025, citită de dr. Eufrozina Greoneanț. În mesajul său s-a subliniat că în acest an au fost publicate volume semnate de Mariana Stratulat, Aurelia Corbeanu, Miodrag Miloș, Trandafir Sîmpetru, Grozdana Crepajac, Florian Copcea, Verica Preda PreVera, Gordana Kovačević, Ioan Baba, Elena Stošić, iar alte 14 volume se află în tipar sau în faza de tehnoredactare.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 45 din 8 noiembrie 2025