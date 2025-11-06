Pe 2 noiembrie, la Biserica Ortodoxă Română din Seleuș, care poartă hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”, comunitatea credincioșilor din localitate, dar și din alte localități, a trăit o zi marcată de trei evenimente religioase de mare însemnătate pentru viața parohiei. Într-o uniune de trăire duhovnicească, a fost săvârșită târnosirea lăcașului de cult, urmată de Sfânta Liturghie și de acordarea distincției de iconom părintelui paroh Cosmin Baba, care a primit, cu această ocazie, brâul roșu și bedernița, simbo-luri ale slujirii și responsabilității sporite în cadrul Bisericii.

Slujba de târnosire a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, înconjurat de un sobor preoți veniți din diferite parohii pentru a împărtăși această bucurie cu credincioșii din Seleuș. Răspunsurile la strană au fost oferite de Andrei Simionesei, psalt al Catedralei Episcopale din Vârșeț, precum și de Corul „Armonia” din Toracul Mare, condus de dirijorul Doru Ursu.

Biserica a fost arhiplină, pentru că pe lângă evenimentele amintite, sărbătoare a fost completată de ocazia rară oferită tuturor celor prezenți: posibilitatea de a intra și de a se închina în Sfântul Altar, un gest care se îngăduie doar în ziua târnosirii unei biserici, astfel, zeci de oameni au pășit pentru prima dată în Sfântul Altar, trăind momente încărcate de binecuvântare.

Despre târnosirea bisericii Preasfințitul Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a declarat: Este o zi importantă pentru parohia Seleuș, deși este o parohie veche de 200 și mai bine de ani. Totuși, la o vreme se mai fac lucrările bisericii, în special la Sfânta Masă.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 45 din 8 noiembrie 2025