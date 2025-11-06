Credința, demnitatea și familia — valori care construiesc viitorul

Într-o perioadă în care valorile se schimbă rapid, iar lumea pare să-și piardă reperele, Prințul Filip și Prințesa Danica Karađorđević reprezintă un simbol al continuității istorice, al demnității și al atașamentului față de popor. Prin activitatea lor, readuc în centrul societății ideea de responsabilitate, cultură, credință și unitate. De la protejarea patrimoniului cultural și susținerea tinerilor până la implicarea în viața comunităților, misiunea lor se clădește pe dorința sinceră de a contribui la binele națiunii și la păstrarea identității spirituale a poporului sârb.

Prin acest dialog, oferim publicului oportunitatea de a cunoaște mai bine gândurile, motivațiile și valorile care îi animă în activitatea lor de zi cu zi – o mărturie despre cum tradiția și modernitatea pot coexista armonios, în slujba viitorului. În contextul activității dumneavoastră caritabile și al implicării în diverse proiecte sociale, care sunt problemele umanitare și cauzele sociale care vă preocupă cel mai mult în prezent și ce anume vă determină să le sprijiniți?

PRINȚESA DANICA: Prin inițierea activității Fundației Regale dorim să ne dedicăm muncii caritabile în vederea conservării și protejării identității și patrimoniului cultural al poporului nostru, a tradițiilor, artei și educației, precum și să transmitem această nevoie celor mai tineri, care reprezintă viitorul nostru. Societatea noastră, asemenea unei familii, trebuie să cultive valorile dobândite și să le insufle celor mici, astfel încât, la bătrânețe, să fim siguri că am făcut un lucru bun.

Proiectele la care lucrăm în prezent sunt axate pe conștientizarea necesității de protejare și conservare a patrimoniului cultural și a viitorului poporului sârb din regiunea Kosovo și Metohija, prin patronajul Școlii de Caligrafie și Istorie ,,Sfântul Arhanghel” din Prizren; pe promovarea importanței sportului în rândul copiilor, în special sprijinul acordat femeilor în sporturile în care doresc să-și demonstreze abilitățile, prin patronajul Clubului de Fotbal Feminin „Regina Maria” din Vrnjačka Banja, precum și prin Cupa Regală Internațională „Regina Maria”, unde, prin sport și competiții, sunt promovate cele mai înalte valori în rândul femeilor; proiecte de sprijin pentru activitatea societăților culturale și artistice, pentru conservarea meșteșugurilor tradiționale și a portului popular etc.

Cum reușiți să păstrați echilibru între viața personală și misiunea pe care v-ați asumat-o în societate?

PRINȚESA DANICA: Familia este primul și cel mai important cămin. Înțeleg foarte bine cât de dificil este astăzi pentru o femeie să găsească un echilibru între familie, carieră și liniștea interioară. Și eu însămi mă străduiesc să nu pierd tăcerea, fiindcă în tăcere se aud lucrurile cu adevărat esențiale.

Cred că noi, femeile, avem o misiune aparte – să aducem pace, delicatețe și frumusețe, atât în familie, cât și în societate. Ca membră a familiei Karađorđević, simt o mare responsabilitate, însă nu prin politică, ci prin slujire. Pentru mine, aceasta înseamnă să cultivăm ceea ce este elevat în istoria noastră și să le oferim oamenilor această moștenire – nu ca nostalgie, ci ca inspirație. Să arătăm că tradiția nu este trecutul, ci temelia viitorului. Misiunea mea este să-mi sprijin și să-mi însoțesc soțul, dar și să trăiesc în acord cu valorile pe care le apăr, având în acest sens sprijinul său necondiționat.

Cum percepeți responsabilitatea Familiei Regale în societatea contemporană?

PRINŢUL FILIP: Familia Regală are o mare responsabilitate, iar aceasta, în esență, nu diferă semnificativ, indiferent dacă statul este o monarhie sau o republică. În primul rând, ea poartă un principiu al datoriei și slujirii față de popor și patrie. Acesta se reflectă în faptul că toată munca și tot efortul membrilor săi anteriori, toate realizările lor, se regăsesc în descendenții de astăzi, care au povara responsabilității de a păstra și de a dezvolta cu demnitate această moștenire prin propriile lor fapte.

Noi, membrii Casei Regale, avem datoria de a recunoaște timpul în care trăim și de a transmite această moștenire generației următoare. Servind ca exemplu al valorilor pe care le susținem și trăind în conformitate cu ele, ajutăm societatea noastră să se mențină și să prospere în jurul valorilor pe care le considerăm sacre.

Mariana STRATULAT

Foto: Ana Marija Jovanović

