Slavco Almăjan, nominalizat la premiile literare ale Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România

Scriitorul și poetul Slavco Almăjan, una dintre cele mai reprezentative voci ale literaturii române din Serbia, a fost nominalizat la Premiul „Cartea anului pentru poezie” de către Juriul Filialei Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România, pentru volumul „Enigma cu trei aripi”, apărut la Editura „Libertatea” din Panciova, în 2024.

Nominalizarea poetului bănățean, care trăiește și creează în Serbia, reprezintă o nouă confirmare a valorii literaturii române din diaspora istorică și a contribuției acesteia la patrimoniul cultural comun al spațiului românesc.

Alături de Slavco Almăjan, în aceeași categorie au fost nominalizați poeții Veronica Balaj (Parcul Dante. Holograme și pretexte, Editura Mușatinia), Ioan T. Morar (Toba de piatră, Editura Baroque Books & Arts), Costel Stancu (Liniștea e un dar de la greci, Editura Tribuna) și Robert Șerban (Aproape nimic sigur, Editura Cartier).

Pentru Premiul Opera Omnia, juriul a propus numele prozatorului și eseistului Radu Ciobanu, în semn de recunoaștere a întregii sale activități literare.

Nominalizările continuă cu secțiunea „Cartea anului pentru proză”, unde se regăsesc volumele semnate de Elena-Maria Cernaianu, Dumitru Oprișor, Lucian P. Petrescu, Paul Purea și Victor Ravini, iar la categoria „Critică, istorie literară și eseu” sunt nominalizați Pia Brînzeu, Ionel Bota, Eleonora Ringler-Pascu, Ion Jurca Rovina și Nicolae Sârbu.

Valentin MIC

Articolul integral îl puteți citi în numărul 45 din 8 noiembrie 2025