Dialog și cooperare pentru sprijinirea comunității românești din Voivodina

În spiritul consolidării legăturilor dintre România și comunitățile românești din afara granițelor, o delegație a Comisiei pentru românii de pretutindeni din Senatul României a efectuat o vizită oficială în comuna Covăcița și localitatea Uzdin, în cadrul unui program mai amplu desfășurat în localitățile din Voivodina unde trăiesc membri ai comunității românești.

Oaspeții, conduși de senatoarea Cristina Dumitrescu, președinta Comisiei pentru românii de pretutindeni, au fost primiți de președintele comunei Covăcița, Petar Višnjički, alături de Stelian Bălan – asistent al președintelui comunei, Marijana Meliš – asistenta președintelui comunei, Daniel Magdu și Stevan Mihailov din cadrul Consiliului Național al Minorității Naționale Române, precum și de Marcel Sekulić, președintele Consiliului Local Uzdin–Putnikovo.

În cadrul întrevederii, au fost prezentate experiențe și exemple de bună practică privind proiectele sprijinite de statul român prin intermediul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, proiecte care contribuie la păstrarea limbii, culturii și identității românești în Serbia. Discuțiile au vizat și direcții viitoare de cooperare, în special în domeniul educației și culturii.

În cadrul întâlnirii, primarul Petar Višnjički a vorbit despre proiectele prin care administrația locală sprijină comunitatea românească, amintind în acest sens organizarea de evenimente culturale, susținerea programelor educaționale în limba română și investițiile în conservarea tradițiilor locale.

Virginia Puia

