Farmacia și muzica – două pasiuni care se completează

În lumea de astăzi, tinerii care reușesc să îmbine cariera profesională cu pasiunile artistice sunt tot mai rari. Una dintre aceste tinere este Anastasia Eliza Fera, din Uzdin, care a ales să urmeze Facultatea de Farmacie, fără a renunța la dragostea pentru muzica populară.

Cu o voce caldă, plină de emoție, dar și cu o minte dedicată studiului și grijii pentru oameni, Anastasia dovedește că poți trăi frumos între două lumi: cea a științei și cea a artei.

Cum ai ales să urmezi Facultatea de Farmacie și ce te-a atras cel mai mult la această profesie?

Am ales să urmez Facultatea de Farmacie după ce am absolvit Liceul de Medicină din Zrenianin, pentru că, încă de atunci, m-a pasionat chimia și felul în care din ea se naște soluția pentru sănătate. Pentru mine, această profesie nu este doar despre medicamente, ci și despre responsabilitate, empatie și contribuția reală la bunăstarea celor din jur. Farmacia a fost continuarea acelui drum, o profesie care mă inspiră și în care pot combina cunoștințele dobândite cu dorința sinceră de a contribui la vindecarea pacienților.

Care au fost momentele cele mai frumoase din anii de studenție?

Anii de studenție au fost pentru mine o perioadă plină de descoperiri, emoții și momente care mi-au rămas în suflet pentru totdeauna. Cele mai frumoase clipe au fost, fără îndoială, cele trăite alături de colegi și prieteni, fie în laboratoare, unde fiecare experiment și fiecare oră de studiu ne provocau curiozitatea și răbdarea, fie în sălile de curs sau în timpul prezentărilor și examenelor, când emoția și efortul se amestecau cu satisfacția fiecărui pas înainte.

Dar frumusețea acestor ani nu s-a limitat doar la studiu. Serile de după examene, pline de râsete, voie bună și petreceri alături de colegi, au adus un echilibru perfect între muncă și relaxare, transformând fiecare provocare într-o experiență de neuitat. Aceste momente au fost ocazia de a lega prietenii pe viață, de a împărtăși bucurii și de a simți că fiecare efort depus merită din plin.

Privind înapoi, realizez că anii de facultate nu au fost doar despre acumularea de cunoștințe, ci și despre construirea caracterului, despre învățarea răbdării, perseverenței și bucuriei de a trăi fiecare moment cu sufletul deschis. Fiecare zi, fiecare provocare și fiecare zâmbet au contribuit la formarea mea ca profesionist și ca om, iar amintirile acestor ani vor rămâne mereu vii, ca o sursă de inspirație și recunoștință pentru tot ceea ce am trăit.

