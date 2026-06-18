Dorotea Sekulić, dublu succes la Festivalul Internațional de Balet pentru Copii de la Belgrad

Tânăra balerină Dorotea Sekulić din Uzdin a obținut rezultate deosebite la cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Balet pentru Copii, desfășurat la Belgrad, unde a cucerit două locuri I cu coregrafiile „Hide and Seek” și „Lebăda Albă”.

Reprezentând cu mândrie Clubul de Dans „Balerina” din Panciova, Dorotea a impresionat juriul prin eleganță, expresivitate artistică și siguranță scenică. Evoluțiile sale au fost răsplătite cu două medalii de aur și două diplome pentru locul I, confirmând talentul și munca depusă în sala de repetiții.

Participarea la un festival internațional de prestigiu a fost o experiență deosebită pentru tânăra balerină, care a avut ocazia să își demonstreze talentul alături de copii din diferite țări și medii artistice.

„Sunt foarte fericită pentru aceste premii. Am avut emoții, dar m-am bucurat de fiecare moment petrecut pe scenă.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026