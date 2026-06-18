Echipele de șah din localitățile românești au obținut rezultate de toată stima

A luat sfârșit prima parte a campionatului de șah în diviziile din Voivodina unde participă echipele de șah din localitățile Vlaicovăț, Râtișor, Grebenaț, Alibunar, Satu Nou, Seleuș, cu mențiunea că echipele din care fac parte jucători români au obținut rezultate bune și interesante. Iubitorilor de șah aducem informații despre cum a decurs prima parte a campionatului de șah. Prezentarea o vom începe cu Divizia Banatul de Sud.

Aici se află zece echipe de șah printre care echipa „Alibunar” din Alibunar, „Bora Kostić”din Vârșeț, „Progresul” din Vlaicovăț, „Unirea” din Râtișor. Echipa „Alibunar” a obținut rezultatele modeste, a avut o victorie, două remize și două înfrângeri, obținând 14 puncte. CȘ „Alibunar”-CȘ „PAŠK“ 3:3, CȘ „Kovačica“-CȘ „Alibunar“ 4,5- 1,5, CȘ „Alibunar”-CȘ „Progresul” 3:3, CȘ „Borac”-CȘ „Alibunar” 2:4,CȘ „Alibunar”-CȘ „Bora Kostić“ 2,5- 3,5. Echipa „Unirea“ din Râtișor a obținut locul patru în clasament cu 13,5 puncte acumulate.

Ei au jucat în felul următor: CȘ „Borac”-CȘ „Unirea” 2,5- 3,5, CȘ „Unirea”-CȘ. „Bata Kostić” 3-3, CȘ „Bora Kostić”-CȘ „Unirea” 5,5-0,5,CȘ „Unirea”-CȘ „PAŠK” 4,5-1,5, CȘ „Petefi Šandor”-CȘ „Unirea” 4-2. Echipa „Progresul” din Vlaicovăț este o echipă care în acest campionat nu are nici o înfrângere, prezentând pe parcursul campionatului un joc de mare calitate.

În această echipă au evoluat jucătorii: Văduva Ion Valentin, Cotârlă Sebastian, Petrović Lazar, Biberia Cristian, Ružičić Darko, Luka Đukić, Cotârlă Stefan, Balaban Voja Aleksandar.S-au obținut următoarele rezultate: CȘ „Bora Kostić”-CȘ „Progresul” 3-3, CȘ „Progresul”-CȘ „Petefi Šandor” 3-3, CȘ „Alibunar”-CȘ „Progresul” 3-3, CȘ „Progresul”-CȘ „Jabuka” 4,5-1,5 și CȘ „Bata Kostić”-CȘ „Progresul” 1,5-4,5.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026