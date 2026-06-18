Emili Miul, campioana Serbiei la categoria cadete

Prestigioasa competiție de tenis de masă TOP 12 din Serbia pentru categoria de cadeți (masculin și feminin), mini cadeți și mini cadete s-a desfășurat pe data de 6 și 7 iunie 2026 cu începere de la orele 10:00 în sala sportivă din Alibunar. La acest turneu s-au întâlnit cei mai buni jucători de tenis de masă pentru a-și măsura forțele și a-și confirma locul în vârful tenisului de masă din Serbia. Timp de două zile numerosul public prezent în sală a avut ocazia să urmărească meciuri incerte și foarte dinamice, precum și tineri jucători talentați la această disciplină sportivă care sunt viitorii și actualii jucători ai echipelor și selecționatei naționale. Acest turneu a fost organizat de către Asociația de Tenis de Masă a Serbiei. Turneul s-a desfășorat conform unui sistem cu un singur punct, în trei seturi dobândite fiecare jucător joacă cu fiecare jucător. În total au avut loc unsprezece runde de joc.

La categoria cadete a fost și cunoscuta jucătoare nicolinceană, Emili Miul de la CTM „Rapid” din Nicolinț care a fost pregătită de antrenorul Milan Agadișan. Toate meciurile au fost supravegheate de către arbitri cu licență de la Asociația de Tenis de Masă din Serbia. Jucătoarele au fost împărțite în două grupe, grupa A și grupa B. Jucătoarea Emili Miul a intrat în grupa A împreună cu jucătoarele Rop Mila de la CTM „Spark”, Varga Laura de la CTM „Temerin Ferocoop”, Ušljebrka Jovana de la CTM „Spark”, Aksentijević Jelena de la CTM „Spark” și Stupar Anja de la CTM „Čelarevo”.

Fiecare jucătoare a jucat cu fiecare jucătoare câte un meci până la trei seturi dobândite. În această grupă, Emili Miul nu a avut concurență, în fiecare meci și-a învins foarte ușor adversarul și a ajuns până la victorie. Încă o dată, Emili Miul a dovedit că în Serbia este cea mai bună la această categorie și pe merit a fost și încă mai este membră în lotul național de tenis de masă.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026