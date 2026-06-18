PUNTE CULTURALĂ ÎNTRE CPE „LIBERTATEA” ȘI FILIALA IAȘI A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Prin donații de carte și reviste, spre consolidarea relațiilor culturale și noi proiecte comune

În cadrul vizitei efectuate recent în Republica Moldova, despre care cititorii noștri au putut afla din ediția precedentă a săptămânalului nostru, delegația Casei de Presă și Editură „Libertatea”, formată din Mariana Stratulat, director, prof. univ. dr. Virginia Popovici, redactor științific al revistei de literatură, artă și cultură „Lumina”, și Marinel Petrică, președintele Consiliului de Administrație al instituției, a făcut un scurt, dar semnificativ popas la Iași.

Vizita a avut drept scop consolidarea relațiilor culturale și identificarea unor noi direcții de colaborare, fiind însoțită și de o donație de cărți și reviste din bogata producție editorială a CPE „Libertatea”.

La Iași, oraș cu o impresionantă moștenire culturală și literară, delegația a avut privilegiul de a se întâlni cu scriitorul Cassian Maria Spiridon, poet, eseist, editor, președinte al Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România și redactor al prestigioasei reviste „Convorbiri literare”. Cu acest prilej, reprezentanții CPE „Libertatea” au oferit publicații și volume editate de instituție, deschizând totodată perspectiva unei viitoare colaborări menite să sprijine dialogul cultural și promovarea valorilor autentice românești.

Întâlnirea a avut o încărcătură simbolică aparte, desfășurându-se în spațiul cultural al Editurii „Timpul”, instituție emblematică a vieții culturale ieșene, strâns legată de moștenirea publicistică și spirituală a lui Mihai Eminescu. Prin activitatea sa, Cassian Maria Spiridon a contribuit semnificativ la revitalizarea revistei „Timpul” și a editurii care îi poartă numele.

„Momentul a fost cu atât mai încărcat de semnificație, cu cât ne-am aflat într-un spațiu profund legat de istoria literară a Iașului. Editura „Timpul”, cunoscută și ca Editura Revistei „Timpul”, este o instituție culturală emblematică, strâns legată de moștenirea publicistică și spirituală a lui Mihai Eminescu. Cassian Maria Spiridon a contribuit esențial la revitalizarea acestei tradiții editoriale, coordonând noua serie a revistei „Timpul” și activitatea editurii care îi poartă numele.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026