DR. DANIELA VĂLEANU, POETĂ, PROZATOARE ŞI ESEISTĂ DIN TIMIŞOARA

O prezență remarcabilă în spațiul cultural contemporan

Parcursul său educațional este unul solid și definitoriu: absolventă a Liceului Pedagogic din Timișoara, cu media 10 la Bacalaureat, obținând apoi Gradul I în specializarea Învățători (1993), și-a continuat, în paralel, formarea la Universitatea de Vest din Timișoara, obținând Gradul I în Limba și literatura română (1997), iar ulterior titlul de Profesor Doctor în Filologie (2002–2005), în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie. Această pregătire temeinică se reflectă în consistența și profunzimea operei sale.

Cu un palmares literar impresionant, Daniela Văleanu este autoarea a peste 20 de volume, acoperind o gamă variată de genuri – poezie, eseistică, critică și istorie literară, proză scurtă și literatură pentru copii. Scrisul său se remarcă prin coerență tematică și o constantă explorare a universului interior, reflectată sugestiv în numeroasele sale titluri.

Activitatea sa a fost recunoscută printr-o serie de premii și distincții importante, printre care: Premiul I la Concursul literar „Pași spre cer” (septembrie 2022), însoțit de Diploma de Excelență „Miguel de Cervantes”; Premiul I și Diploma de Excelență „Miguel de Cervantes” la Concursul literar „Vise împlinite” (octombrie 2022); Premiul Special pentru Eseu și Marele Premiu „Europa”, ediția a XXXVIII-a (15 ianuarie 2026); Diploma de Excelență acordată de Filiala „Mihai Eminescu” Timiș a UZP și Asociația Cultural-Umanitară „Luceafărul de Vest” (decembrie 2025); Diploma de Merit Cultural la Festivalul Internațional de Poezie „Drumuri de spice”, ediția a XXXII-a, Uzdin, Serbia (26 iulie 2025), precum și Distincția și Diploma „Gheorghe Lazăr” (2007).

Prezența sa constantă în spațiul cultural este confirmată și prin includerea în numeroase volume colective și antologii literare, dar și prin colaborările susținute cu o diversitate de reviste și publicații culturale din țară și din străinătate, fapt ce subliniază o implicare activă și o vizibilitate constantă în mediul literar.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026