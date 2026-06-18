ANGELA ŽIVANOV DIN ZRENIANIN, VICECAMPIOANĂ NAȚIONALĂ LA GIMNASTICĂ

Din Zrenianin spre podiumurile lumii — o campioană cu suflet mareși voință de fier

Există sportivi care câștigă medalii și există sportivi care devin ei înșiși un simbol al performanței, prin tot ceea ce sunt, prin felul în care trăiesc și prin sacrificiile pe care le fac în tăcere, zi de zi, cu o determinare ce depășește cu mult vârsta lor. Angela Živanov, tânăra gimnastă (n. 2008) din Zrenianin, cu rădăcini în Iancaid, face parte, fără îndoială, din această a doua categorie.

La recentul Campionat Național desfășurat la Kostolac, Angela a urcat din nou pe podium, cucerind locul al II-lea la paralele și în concursul general individual pe toate cele patru aparate — o performanță care confirmă că vorbim despre una dintre cele mai valoroase gimnaste ale Serbiei. Nu este prima dată când numele său răsună în sălile de competiție din întreaga țară. Și, cu siguranță, nu va fi nici ultima.

Pe scena mondială, sub tricolorul Serbiei

Selecționată drept cea mai bună gimnastă a țării la bârnă, Angela a avut onoarea și responsabilitatea de a reprezenta Serbia la nu mai puțin de două Cupe Mondiale în acest an. La Osijek, în Croația, într-o competiție care a reunit sportive din aproximativ 30 de țări, tânăra din Zrenianin a obținut locul al II-lea la bârnă, demonstrând că valoarea sa depășește cu mult granițele naționale. Participarea la Cupa Mondială de la Koper, în Slovenia, a completat un palmares internațional impresionant pentru o sportivă care abia a intrat în categoria senioarelor.

Și totuși, poate cea mai emoționantă parte a poveștii sale este faptul că toate aceste rezultate au fost obținute în condiții departe de a fi ideale. Din luna februarie, Angela s-a confruntat cu o leziune dureroasă la picior, un obstacol care i-ar fi descurajat pe mulți. Ea a ales însă să continue. A ales să urce pe bârnă, să execute, să concureze și să câștige.

Doar accidentarea suferită înaintea competiției de la Varna a împiedicat-o să participe la Cupa Mondială din Bulgaria, organizată în primăvara acestui an.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 20 iunie 2026